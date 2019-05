Casal Bruciato | la famiglia rom | «Andiamo via | qui non possiamo vivere» Il Papa | «Soffro

A Casal Bruciato si è incrinato il concetto stesso di civiltà : In questi giorni alla biennale di Venezia c’è qualcosa di bello: si inaugura il padiglione dell’arte e della cultura romanì. In quello che sta succedendo in questi stessi giorni a Roma, da Torre Maura a Casal Bruciato, nella violenza truce volgare e vile contro donne e bambini rom colpevoli di avere il diritto di vivere in una casa popolare anziché in una baracca tra i topi, c’è invece qualcosa di inquietante che va al di là del semplice ...

Rom - Papa Francesco su Casal Bruciato : questa non è civiltà : «Quando leggo sui giornali qualcosa brutta vi dico la verità: soffro. Oggi ho letto qualcosa brutta e soffro perché questa non è civiltà: non è civiltà». Così il Papa, in trasparente riferimento alla vicenda della famiglia rom, assegnataria regolare di una casa popolare nel quartiere periferico romano di Casal Bruciato e minacciata da militanti di ...

Papa Francesco sugli insulti alla famiglia Rom di Casal Bruciato : questa non è civiltà : Una donna che porta un figlio al mondo è speranza , lei, semina speranza, è capace di fare strada, di creare orizzonti, di dare speranza', ha detto Jorge Mario Bergoglio, che ha proseguito: 'In ...

Roma - il Papa si schiera con i nomadi di Casal Bruciato : 'Soffro - questa non è civiltà' : Il Papa si schiera con i rom di Casal Bruciato, Roma, e definisce cittadini di seconda classe coloro che "scartano gli altri". "questa non è civiltà" ha affermato il pontefice che, dopo la sindaca Raggi, si è accodato per dimostrare solidarietà ai rom della periferia Romana ai quali è stata assegnata una casa popolare. Roma, il pontefice a fianco dei rom Il pontefice, a seguito di un incontro con rom e sinti, ha dichiarato: "Oggi ho letto ...

Casal Bruciato - Papa Francesco sta con i rom. "Soffro per voi - questa non è civiltà" : "Prego per voi, vi sono vicino e quando leggo sul giornale una cosa brutta, vi dico la verità, soffro". Papa Francesco interviene oggi in difesa dei rom di Casal Bruciato , il quartiere a est di Roma ...

Casal Bruciato - il Papa ai rom : «Leggo i giornali e soffro per voi - non è civiltà» : Il Pontefice si riferiva agli episodi dei giorni scorsi a Casal Bruciato a Roma, dove CasaPound ha manifestato contro l’assegnazione di una casa del Comune a un nucleo familiare di nomadi di 14 persone. Conte: «La legge va applicata»

Casal Bruciato - Papa : 'Soffro per notizie contro i rom - non è civiltà' - : Incontrando 500 rom e sinti in Vaticano, il Pontefice ha commentato la vicenda della famiglia minacciata a Roma dopo l'assegnazione di una casa. Conte: "La legge va applicata". Di Maio smentisce di ...

Casal Bruciato - Conte : legge va applicata : "I numeri della nostra economia mi auguro siano sempre migliori, segnali ce ne sono stati nel primo trimestre".

Casal Bruciato - Papa : "Soffro per notizie contro i rom - non è civiltà" : Casal Bruciato, Papa: "Soffro per notizie contro i rom, non è civiltà" Incontrando 500 rom e sinti in Vaticano, il Pontefice ha commentato la vicenda della famiglia minacciata a Roma dopo l'assegnazione di una casa. Conte: “La legge va applicata”. Di Maio smentisce di essere irritato con la sindaca Raggi: “Giusto dare ...

Casal Bruciato - Conte : legge va applicata : 12.19 "La legge va applicata". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando al vertice dei leader a Sibiu, a chi chiede delle vicende di Casal Bruciato. "Sono scoraggianti le valutazioni della Commissione europea, non i numeri della nostra economia".Così poi il premier rispondendo alle domande sulle previsioni di primavera della Commissione Ue. "I numeri della nostra economia mi auguro siano sempre migliori, segnali ce ne sono ...

Soffro - questa non è civiltà... Il Papa coi rom di Casal Bruciato : "questa non è civiltà". Dopo la Raggi, pure Papa Francesco sta con i rom di Casal Bruciato dove nei giorni scorsi è scoppiata la protesta contro l'assegnazione di una casa popolare a una famiglia "Vi sono vicino. E quando leggo sui giornali qualcosa brutta vi dico la verità: Soffro", ha detto il Pontefice in un incontro di preghiera con rom e sinti, "Oggi ho letto qualcosa di brutto e Soffro perchè questa non è civiltà, non è civiltà. ...

Casal Bruciato - quello di Casapound e Salvini è un mondo alla rovescia : Spacciandosi per “abitanti del quartiere esasperati”, alcuni militanti di Casapound hanno protestato contro la regolare assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom con 12 figli, nella periferia romana di Casal Bruciato. Casapound, che dal 2003 occupa abusivamente un intero edificio pubblico al centro di Roma, piazzandoci a scrocco amici e parenti impaccati di soldi. Come la moglie del presidente Gianluca Iannone, socia della catena ...

Casal Bruciato - Conte : “Applicare legge”. Di Maio : “Abbassare la tensione sociale” : “La legge va applicata“. Bastano quattro parole al premier Giuseppe Conte, in Romania per il vertice Ue di Sibiu, per esprimere la sua posizione sulla vicenda di Casal Bruciato. Lo stesso concetto usato dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, che martedì ha fatto visita alla famiglia rom cui il Comune ha assegnato – legittimamente – una casa popolare nel comprensorio di via Sebastiano Satta. “Restano lì, è un loro ...

Casal Bruciato - Di Maio : "Non ce l'ho con la Raggi - sgomberare subito immobile Casapound" : Luigi Di Maio smentisce di essere irritato per quanto accaduto ieri a Casal Bruciato. Secondo indiscrezioni circolati nella giornata di ieri, il vicepremier avrebbe espresso solidarietà nei confronti dei contestatori del sindaco di Roma. “Prima gli italiani”, le parole attribuite a Di Maio e che suonano tanto come uno slogan salviniano, ma il diretto interessato smentisce seccamente."Mi si attribuiscono parole del genere che 'sono irritato e ...