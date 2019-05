Uomini e Donne anticipazioni Trono Over | tornano David e Cristina

lanostratv

(Di mercoledì 8 maggio 2019)Scarantino eIncorvaia fanno una confessione aOggi aci sarà un gradito ritorno. La puntata del mercoledì del, l’ultima della settimana, terminerà con l’ingresso in studio diScarantino eIncorvaia. La coppia farà un ingresso trionfale, mano nella mano, per dimostrare la forza del loro legame., raggianti nello studio di UeD, racconteranno di aver iniziato a convivere. Per il cavaliere sarebbe la prima convivenza, un passo importante e sentito. “Abbiamo fatto fatti, non chiacchiere”. Saranno queste le parole diScarantino oggi a, il cavaliere lancerà una piccola frecciata ai suoi detrattori. Nelle scorse settimane infattierano stati criticati, in molti infatti non credevano nella loro sincerità e nel loro amore. Oggi la coppia metterà ...

AndreaOrlandosp : Il pd ha presentato al Senato un emendamento per la parità salariale tra uomini e donne. La maggioranza lo sostenga. - DPCgov : ??#8maggio, la #GiornataMondialeCroceRossa è occasione per festeggiare le donne e gli uomini che ogni giorno aiutan… - trash_italiano : Ex corteggiatore accusa le agenti di Pamela Prati: 'ho anche pensato al suicidio' -