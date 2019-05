Un convegno contro i suprematismi in Europa La comunità ebraica di Roma

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Giuseppe Conte fa un’operazione di pedagogia democratica. Da una parte è consapevole di come inci sia una recrudescenza di intolleranza nei confronti degli ebrei e dall’altra è rimasto profondamento impressionato dalle immagini di Casal Bruciato, dove una famiglia rom che ha diritto alla casa è stata contestata dagli altri residenti. Il premier unisce le due cose partecipando a una cerimonia con la Comunitànella Sinagoga died è qui che traccia in maniera molto evidente quella che è la sua idea. Prima di ogni cosa esprime la ferma condanna nei confronti di “episodi riprovevoli che si sono purtroppo intensificati negli ultimi tempi” quindi di “antiche e nuove forme di razzismo”. Lo fa da questo luogo che definisce “così evocativo” e ribadisce “ancora una volta ...

