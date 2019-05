Tumore della prostata | via libera dell’FDA alla richiesta di nuovo farmaco per

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) L’ente regolatorio americano, la Food and Drug Administration (FDA), ha accettato ladi(New Drug Application – NDA) e concesso la revisione prioritaria (Priority Review) per darolutamide per il trattamento delresistentecastrazione non metastatico (nmCRPC). La concessione di NDA e revisione prioritaria per darolutamide si è basata sui dati dello studio di fase III ARAMIS condotto su pazienti affetti da nmCRPC. “Bayer è impegnata nel far fronte ai bisogni terapeutici presenti nel percorso di cura dei pazienti con”, ha dichiarato Scott Z. Fields, M.D., Senior Vice President e Responsabile dello Sviluppo Oncologico nella divisione Pharmaceuticals di Bayer. “Con l’ottenimentoNDA eprocedura di revisione prioritaria, si restringono i tempi per rendere darolutamide disponibile per i pazienti il prima ...

redazioneiene : Avete tra i 18 e i 36 anni e pesate almeno 50 chili? Potreste salvare la vita della piccola Elisa - Frank_esko : Sono su Twitter da 8 anni ormai è ho visto tanti account dichiararsi in fin di vita (per finta), ammalarsi di tumor… - stati_generali : #ForzaLeo. È l'appello lanciato online per aiutare il piccolo Leonardo Di Ceglie, 15 anni di Ciampino (Roma), che l… -