Siri ai pm | «Mai preso denaro | i miei conti sono a disposizione» Depositata memoria

Di Maio vince il processo : passa lo spazza-Siri (di P. Salvatori) : Intorno all’ora di pranzo, dopo due ore di Consiglio dei ministri, il governo vara all’unanimità il decreto spazza-Siri. Fuori da Palazzo Chigi un sole primaverile scalda Roma, e proprio mentre la decisione viene presa si alza da lontano un coro ritmato: “Libertà, libertà, libertà”. Non sono i leghisti scesi in piazza a fare da scudo umano al loro sottosegretario, ma un’imponente ...

Siri : difensore - mai ricevuto denaro : ANSA, - ROMA, 8 MAG -Il senatore Siri "ha ribadito con fermezza di non aver mai ricevuto, né da Paolo Franco Arata, né da chiunque altro, promesse di pagamento o dazioni di denaro, che avrebbe ...

La difesa di Siri davanti ai pm : 'Mai ricevuto denaro da Arata. Gli emendamenti erano coerenti con il contratto di governo' : ... oltreché di altri componenti del Parlamento, per le loro libere valutazioni e determinazioni; ha evidenziato che questa modalità di azione politica non è in alcun modo suscettibile di essere piegata ...

Siri fuori dal governo : le reazioni. Di Maio : 'Vittoria degli onesti' : 'Diventa complicato garantire l'autonomia della politica di questo paese se una persona che riceve un avviso di garanzia deve lasciare il proprio incarico ancor prima del rinvio a giudizio, ancor ...

Siri - ira Lega su Di Maio inquisitore : "Ma chi si crede di essere?" : Il rospo Siri è grosso da ingoiare. La Lega fa fatica. Salvini ripete che nonostante tutto 'il governo va avanti', ma i rapporti si sono ormai sfaldati. 'Un precedente che logora', dicono fonti del ...

Siri in procura rilascia dichiarazioni spontanee. Depositata memoria. Legale : “Non ha mai ricevuto denaro da Arata” : Nel giorno in cui il Consiglio dei ministri gli ha revocato l’incarico da sottosegretario, Armando Siri si è materializzato davanti ai pm della procura di Roma. L’atto istruttorio, durato circa una ora, si è svolto in un ufficio distaccato della procura capitolina. L’esponente della Lega ha rilasciato dichiarazioni spontanee e messo a disposizione dei magistrati anche una ampia memoria difensiva. Siri, dunque, non si è fatto ...

Il legale di Siri : "Mai accettato denaro da nessuno" : Armando Siri, spiega il suo legale Fabio Pinelli, “ha ribadito con fermezza di non aver mai ricevuto, né da Paolo Franco Arata, né da chiunque altro, promesse di pagamento o dazioni di denaro, che avrebbe rifiutato con sdegno, facenti riferimento al merito della sua attività di senatore della Repubblica e di sottosegretario di Stato”. “Ha messo - sottolinea l’avvocato - spontaneamente a ...

Cdm - il premier Conte ha revocato Siri | Salvini : "Raggi indagata da anni è al suo posto" | Di Maio : "Discontinuità col passato" : Il premier ha deciso la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca è stato adottato dal premier, sentito il Cdm che ha a lungo dibattuto. Conte ora chiederà la sottoscrizione della revoca al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Siri non è più sottosegretario - Conte revoca le deleghe. Di Maio : «Vittoria degli onesti» : Il sottosegretario leghista Armando Siri, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indagato per corruzione, è fuori dal governo. È durata oltre due ore a...

Matteo Salvini - schiaffo morale a Di Maio : "Cosa serve all'Italia". Perché sacrifica Siri - piano pigliatutto : "I processi si fanno in tribunale, ma all'Italia serve un governo". Matteo Salvini commenta così la revoca delle deleghe al sottosegretario leghista alle Infrastrutture Armando Siri, annunciata dal premier Giuseppe Conte prima del CdM e dribblando così un pericolosissimo voto che avrebbe spaccato de

Revoca Siri - Di Maio : 'Non è una vittoria dei 5 Stelle - non sono qui per esultare' : 'Non è una vittoria dei 5 Stelle, ma degli italiani onesti; non sono qui per esultare'. Lo assicura il vicepremier Di Maio al termine del consiglio dei ministri che ha Revocato l'incarico al ...

Luigi Di Maio - prima del voto su Siri la vergogna estrema : "Perché Salvini lo protegge" : prima di incassare la vittoria politica, Luigi Di Maio spargeva veleno tra i 5 Stelle e dubbi maliziosi su Armando Siri. Il sottosegretario leghista, indagato per corruzione, fino a poche ore fa è stato difeso a spada tratta da Matteo Salvini, e solo un accordo politico prima del CdM tra il premier

Siri fuori dal governo - arriva la revoca di Giuseppe Conte. Di Maio soddisfatto : “vittoria per gli onesti italiani” : Finalmente la vicenda Siri sembra essere giunta ai titoli di coda. La revoca decisa da Conte è arrivata. Di Maio soddisfatto Il Cdm è finito da pochi minuti, e sul caso Siri è arrivata la svolta attesa. Il presidente del Consiglio Conte, come aveva già annunciato, ha deciso di revocare l’incarico al sottosegretario ai Trasporti. … Continue reading Siri fuori dal governo, arriva la revoca di Giuseppe Conte. Di Maio soddisfatto: ...