Risparmio gestito | ovvero nuove polizze a danno dei vecchi assicurati

Risparmio gestito : in arrivo nuovo boom in Italia : ... sottolinea Vincenza Di Lorenzo, senior specialist di Prometeia, 'è legata in primo luogo al crescente ruolo esercitato dalle reti di consulenti, ma anche ai cambiamenti nella politica di offerta ...

Risparmio gestito - il boom italiano non è finito : in arrivo altri 250 miliardi in tre anni : L’incertezza sui mercati finanziari, le sfide regolamentari connesse all’introduzione di Mifid 2 e per ultimo (ma soltanto in ordine di tempo) l’impasse che ha di fatto bloccato i Piani individuali di Risparmio. Il 2019 sembra essere decisamente in salita per l’industria del Risparmio gestito italiano....