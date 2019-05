Rifiuti | 500mila tonnellate in meno ogni anno con la raccolta differenziata

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Un aumento del tasso didel 10 per cento produce una riduzione dipro-capite dall’1,5 al 2 per cento. Sono i dati di una recente analisi (Recycling and waste generation: an estimate of the source reduction effect of recycling programs) condotta da Giacomo Degli Antoni dell’Università di Parma e da Giuseppe Vittucci Marzetti dell’Università di Milano-Bicocca, appena pubblicata sulla rivista Ecological Economics. Nel 2017 in Italia si sono prodotti 489 Kg diurbani pro-capite, un dato sostanzialmente in linea con la media europea. La percentuale dideisolidi urbani è però cresciuta in modo significativo negli ultimi 25 anni, passando dal 5 per cento nel 1995 al 55,5 per cento nel 2017: questo risultato è indubbiamente connesso agli sforzi messi in campo in tema di politiche nella gestione dei, sempre più ...