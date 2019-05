Luca e la sua Panda da Modica arrivati oggi al Circolo Polare Artico

Gossip Uomini e Donne - Luca Daffrè : Flavio si schiera dalla sua parte : Flavio Barattucci di Uomini e Donne fa i complimenti a Luca Daffrè Flavio Barattucci ha deciso di abbandonare per sempre Uomini e Donne. Il motivo? Ha dichiarato di essere rimasto deluso di tutti i dubbi sul suo conto espressi dalla tronista Giulia. E nonostante quest’ultima abbia cercato in tutti i modi di recuperare questo loro rapporto, Flavio ha fatto sapere alla redazione del dating show quotidiano di Canale 5 di non essere ...

Lecce : drammatico schianto al volante della sua Porsche - Luca muore a 40 anni : La vittima è Luca Ferraro, quarantenne imprenditore salentino di Presicce che si è spento nelle scorse ore all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove era stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Per lui inutili i soccorsi e il tempestivo trasporto al pronto soccorso da parte del 118 dopo lo schianto in strada.Continua a leggere

Domenica In Selvaggia Lucarelli parla della sua storia d’amore : Selvaggia Lucarelli è stata ospite da Mara Venier a “Domenica In” e racconta della sua esperienza come giudice a “Ballando con le stelle” e come opinionista, nell’intervista emerge un aspetto ben diverso da quello che appare sui social, di una donna molto emotiva e per alcuni aspetti fragile. La Lucarelli si commuove quando la Venier mostra un video di Leon, il figlio, da piccolo. Selvaggia confessa di non vedere da molto le foto di Leon ...

Selvaggia Lucarelli a Domenica In rivela la sua storia d'amore : frecciata alla D'Urso : Selvaggia Lucarelli ospite da Mara Venier a Domenica In si racconta nella sua esperienza di giurista a Ballando con le stelle e come opinionista. Spesso la sua nomea di 'cattiva' la precede, ma nell'...

De Luca - ministra Grillo avverte la Lega : “Sua gestione della sanità in Campania è indifendibile - ci sostenga per sostituirlo” : Il M5s preme sulla nomina del commissario che dovrebbe sostituire il governatore campano Vincenzo De Luca nella gestione della sanità in Regione. I Cinquestelle avrebbero voluto che la sostituzione venisse votata già nel consiglio dei ministri che ha discusso e approvato il Def ma la possibilità è sfumata a causa delle resistenze della Lega. Questo almeno trapela dalle dichiarazioni della ministra della Salute Giulia Grillo che ...

L'elogio del sindaco di Messina Cateno De Luca - alla sua assessora : 'Bene Dafne' : I mercati rionali costituiscono una realtà vitale dell'economia cittadina che merita di essere tutelata e valorizzata. Allo stesso tempo è necessario che gli operatori rispettino le regole e lascino ...

Ballando con le stelle - puntata in diretta : Lucarelli dà zero a Leonardi - la sua maestra piange : [live_placement] Stasera, sabato 30 marzo, alle 20.35 su Rai1 torna l’appuntamento con Ballando con le stelle, condotto come sempre da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. Al suo fianco Paolo Belli (a capo della Big Band) e Robozao. TvBlog seguirà la prima puntata della 14esima stagione in liveblogging. Ballando con le stelle, adattamento del format BBC Strictly Come Dancing, è una produzione di Raiuno in ...

Luca Zaia dice che l’unica patologia è l’omofobia - non l’omosessualità : Lo ha detto al Congresso Mondiale delle Famiglie, senza raccogliere molta approvazione da parte del pubblico

Su quelle carte ritrovate Luca Ronconi svela la sua faccia nascosta : Come per la Luna, così per Luca Ronconi si è parlato di «faccia nascosta». Era il suo privato, era la zona buia che finiva per alimentare un mistero. Chi era Ronconi prima di Ronconi? E Ronconi al di ...

Anticipazioni U&D : Luca Daffrè fa innervosire le due troniste per la sua indecisione : Il Trono Classico di Uomini e Donne torna in onda oggi, 28 marzo, su Canale 5, chiudendo il weekend come da abitudine ormai consolidata. La puntata odierna sarà dedicata al confronto - scontro tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso, durante il quale l'ex tronista ammetterà di avere ancora dei dubbi sul suo corteggiatore. Sebbene i due si siano visti a Napoli e si siano anche dati un bacio, diranno che è ancora prematuro parlare di amore. I due, ...

Luca - papà single e omosessuale : «Io e la mia Alba - una famiglia ricca di sfumature» : «Io e Alba siamo una coppia strana e siamo una famiglia ricca di diversità. A Salvini dico che un leader deve garantire diritti a tutte le famiglie e a tutti gli italiani»....