Le posizioni delle parti sui nuovi Pas per i docenti con 36 mesi di servizio

Google : a breve si potranno eliminare la cronologia delle posizioni e alle attività : La contestata cronologia delle posizioni di Google si potrà eliminare. L’annuncio ufficiale è stato pubblicato ieri sul blog ufficiale, con l’arrivo di una funzione che permetterà anche di depennare i dati delle attività web allegati al proprio account Google. Gli utenti potranno eliminare automaticamente le informazioni citate a intervalli compresi fra 3 e 18 mesi, ma potranno anche mettere mano a dati specifici di posizione e ...

Google introduce l’eliminazione automatica per la cronologia delle posizioni e i dati delle attività : Google mira ad offrire servizi sempre più completi ai propri utenti ed è in quest'ottica che va valutata l'introduzione di nuovi strumenti per gestire i propri dati L'articolo Google introduce l’eliminazione automatica per la cronologia delle posizioni e i dati delle attività proviene da TuttoAndroid.

World Press Photo 2019 al Palazzo delle Esposizioni : così una foto diventa storia : I migliori scatti dell'anno tutti riuniti in un'unica stanza. Un viaggio in 140 fotografie tra migrazioni e storie personali, guerre e natura. Le foto vincitrici del World Press Photo sono arrivate a ...

La polizia USA utilizza i dati della cronologia delle posizioni di Google per le proprie indagini : Le forze dell'ordine statunitensi utilizzano sempre più spesso i dati sulla cronologia delle posizioni di Google come parte delle indagini penali. Ecco tutti i dettagli L'articolo La polizia USA utilizza i dati della cronologia delle posizioni di Google per le proprie indagini proviene da TuttoAndroid.

Conte esclude patrimoniale e scatto delle clausole di salvaguardia - le opposizioni ironizzano : e come fate? : Le opposizioni parlano di fallimento, di propaganda e politica economica sbagliata, critici anche Confindustria e sindacati

Codice rosso - M5S 'Raggiunta l intesa sul revenge porn'. Ok delle opposizioni a un emendamento unitario : ROMA - A sei giorni di distanza dallo scontro in aula, con le deputate di Forza Italia e Pd che occupavano i banchi per protesta per la bocciatura del reato di revenge porn, l'intesa è stata trovata. ...

F1 - Romain Grosjean penalizzato di 3 posizioni in Bahrein attacca Sebastian Vettel : “Ha fatto un casino nel corso delle qualifiche” : Non sono mancate le discussioni e le polemiche al termine delle qualifiche del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale di Formula Uno 2019. Sebastian Vettel (secondo nel time-attack alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc), come è noto, era finito sotto investigazione per aver rallentato altre vetture nel corso del Q1. Il teutonico, convocato dai commissari, ha chiarito che la propria andatura fosse dovuta ad uno spiattellamento ...

Codice rosso - bagarre alla Camera : protestano le deputate delle opposizioni : E' bagarre nell'Aula della Camera durante l'esame del ddl "Codice rosso" sulla violenza di genere. Dopo il "no" all'emendamento sul revenge porn, le deputate dei partiti di opposizione si sono ...

Revenge Porn - scontro in Aula. Di Maio ci ripensa : “Voteremo l’emendamento delle opposizioni” : Luigi Di Maio annuncia dagli Stati Uniti che alla Camera il M5S voterà sì all'emendamento che introduce il reato del Revenge Porn nel Codice rosso, il ddl contro la violenza di genere: "Martedì si deve votare l'emendamento sul Revenge Porn, un primo passo per poi passare anche alla legge che abbiamo già depositato in Parlamento".Continua a leggere

Fabrizo Corona torna in carcere : arrestato per violazione delle disposizioni del tribunale : Fabrizio Corona torna in carcere. L'ex paparazzo è stato arrestato perché il magistrato di sorveglianza Simone Luerti ha deciso di sospendere l'affidamento terapeutico che...