La versione originale di Minecraft è ora giocabile direttamente dal vostro browser

eurogamer

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Se siete fan del popolarissimo, abbiamo delle ottime notizie per voi!Come segnala Eurogamer.net, infatti, da ora potete giocare alladidalweb! Per celebrare l'imminente decimo anniversario del famosissimo gioco, lo sviluppatore Mojang ha pubblicato "Classic", che conserva il gioco come lo era nel 2009.Il titolo comprende un'interfaccia molto più spartana di come si presenta attualmente con 32 blocchi estremamente limitati per costruire. "2009 è ancora più glorioso di quanto ricordassimo!" Ha scritto Tom Stone di Mojang nel post dell'annuncio. È certamente molto diverso dall'attuale iterazione del gioco, così come i piani futuri come il passaggio alla realtà aumentata, quindi non aspettatevi feature come la modalità sopravvivenza.Leggi altro...

Eurogamer_it : #Minecraft: la versione originale è giocabile dal vostro browser. - AF_Genova : Giovedì 9 maggio alle 19h al Cinema Cappuccini DILILI A PARIS l'ultimo film di Michel Ocelot in VERSIONE ORIGINALE… -