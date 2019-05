Di cosa è accusato il governatore della Lombardia Attilio Fontana

Di cosa è accusato Armando Siri : La procura di Roma sostiene che sia stato corrotto per far approvare una norma legata all'energia eolica: ma ci sono ancora diverse cose poco chiare

Di cosa è accusato il leghista Armando Siri : Trentamila euro dal professore Paolo Arata al sottosegretario ai Trasporti, il leghista Armando Siri, per introdurre un emendamento al Documento di programmazione economica e finanziaria. E' quanto emerge nell'inchiesta che si snoda tra Palermo, Trapani e Roma che vede i due tra gli indagati per corruzione. L'emendamento - che tuttavia non è mai passato - avrebbe dovuto fare "retroagire" l'attivazione dei finanziamenti stanziati per alcuni ...