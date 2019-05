Cordone ombelicale | conservazione e donazione? Ecco perché farlo

New York - trovato tra i rifiuti un neonato col Cordone ombelicale ancora attaccato : Il piccolo è stato abbandonato tra i bidoni dietro a un edificio nel Bronx, New York. A trovarlo e dare l’allarme un uomo che vive in quel palazzo e che ha notato il corpicino mentre gettava la spazzatura. Purtroppo per il neonato non c’è stato nulla da fare: è stato dichiarato morto in ospedale. Secondo quanto scrivono i media locali, la polizia ha subito avviato le indagini per trovare la donna che aveva dato alla luce il piccolo e ...