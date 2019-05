romadailynews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Roma – Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro, unitamente al personale dell’VIII Reggimento Lazio, sono stati impegnati in un’attivita’ finalizzata aldi ogni forma di illegalita’ enel. Il bilancio dell’operazione e’ di una persona arrestata e 9 denunciate a piede libero. In manette e’ finito un 36enne del Peru’, senza fissa dimora e con precedenti, sottoposto a fermo indiziato di delitto con l’accusa di ricettazione perche’, a seguito di un controllo in via Nazionale, e’ stato trovato in possesso di 2 cellulari risultati rubati e di 615 euro. Immediate indagini hanno permesso di accertare la mano della fidanzata del fermato, nel furto degli smartphone, individuata mediante riconoscimento fotografico e riconosciuta dalle vittime. La donna e’ stata denunciata a ...

romadailynews : Contrasto a #illegalità e degrado nel rione Monti: un arresto e 9 denunce: Roma – Ieri… -