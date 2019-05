Chiamparino | Salvini piccona Stato

Tav infiamma voto - Salvini vs Chiamparino : ANSA, - TORINO, 27 APR - Matteo Salvini apre la campagna elettorale della Lega in Piemonte e il dibattito attorno al voto del 26 maggio si infiamma sulla Torino-Lione. Nel giorno in cui i partiti ...

Tav - Chiamparino a Salvini : contano fatti : 21.15 "Le parole stanno a zero, i fatti dimostrano esattamente il contrario". Così il governatore Chiamparino, replica all'annuncio di Salvini "Se la Lega vince in Piemonte si faranno Tav e le altre opere bloccate". "E' il governo Conte-Salvini-Di Maio -prosegue Chiamparino- ad aver bloccato e rinviato ogni decisione sulla Tav, a lasciare impantanata la pedemontana di Biella e a non voler sbloccare l'AstiCuneo". "Solo se vincerà chi non ha mai ...

Chiamparino : "Salvini dice no al referendum sulla Tav - l'opinione dei cittadini fa paura" : Salvini dice no a un referendum regionale sulla Tav. A darne notizia il governatore del Piemonte, Sergio Chiamaprino: “Ho ricevuto la risposta del ministro Salvini, con la quale non si autorizza lo svolgimento della consultazione popolare sulla TAV, prevista dall'articolo 86 dello statuto regionale, in contemporanea con le elezioni del 26 maggio”. Chiamparino aggiunge polemicamente che "semplicemente non si è voluta esprimere la ...

Tav - Chiamparino : Salvini nega referendum : 17.00 La consultazione popolare sulla Tav chiesta dalla Regione Piemonte non si farà. Lo rende noto il governatore Chiamparino. "Ho ricevuto la risposta del ministro Salvini con la quale non si autorizza lo svolgimento della consultazione popolare", nell'election day del 26 maggio", fa sapere Chiamparino. "Evidentemente l'opinione dei cittadini fa paura". Replica Salvini: "Chiamparino fa finta di non capire.Il referendum sul Tav non posso ...

Tra Chiamparino e Salvini botta e risposta sulla Tav : "Il ministro nega il referendum" - "Responsabilità della Regione" : Non si farà la consultazione popolare sulla Tav chiesta dalla Regione Piemonte. Lo rende noto il governatore Sergio Chiamparino. "Ho ricevuto la risposta del ministro Salvini - spiega - con la quale non si autorizza lo svolgimento della consultazione popolare, prevista dall'articolo 86 dello statuto regionale" nell'Election day del 26 maggio. "Evidentemente - aggiunge Chiamparino - l'opinione dei cittadini fa paura"."Ringrazio il ministro ...

Tav - Salvini smaschera sinistra e Chiamparino "Referendum? Spetta a Regione" : "Non vuole il referendum", "Lui prende i giro i piemontesi". Sulla Tav ora è scontro aperto pure tra il presidente della Regione, Sergio Chiamparino e il vicepremier Matteo Salvini. "Ho ricevuto la risposta del ministro Salvini, con la quale non si autorizza lo svolgimento della consultazione popolare sulla Tav, prevista dall'articolo 86 dello statuto regionale, in contemporanea con le elezioni del 26 maggio", afferma oggi Chiamparino parlando ...

Chiamparino chiede a Salvini di organizzare una consultazione popolare sulla Tav : Il presidente della Regione Piemonte chiede in una lettera inviata al Viminale 'una consultazione, non un referendum, da tenere insieme alle europee, per costringere il governo a uscire dall'...

Tav - Chiamparino chiede via libera per una consultazione popolare. Conte : “Non si può”. Ma Salvini : “Magari…” : Una consultazione popolare da tenersi in concomitanza con il voto per Europee e Regionali. Dopo l’annuncio, Sergio Chiamparino ha preso carta e penna per scrivere al ministero dell’Interno chiedendo che i cittadini piemontesi possa esprimersi sul Tav. Una lettera ‘morta’ in partenza, almeno a sentire le gelide risposte del premier Giuseppe Conte e di Matteo Salvini, anche se con sfumature (politiche) diverse e ...

Chiamparino invia lettera a Salvini per referendum sulla Tav : Torino, 12 mar., askanews, - Il presidente del Piemonte Sergio Chiamparino ha mostrato alla stampa la lettera che invierà oggi stesso al ministro dell'Interno Matteo Salvini per chiedere un referendum ...

Tav - Chiamparino scrive una lettera a Salvini per chiedere un 'referendum' - Premier Conte : 'Non è previsto' : Il governo "fa un danno enorme alla nostra economia, rende sempre meno competitiva l'Italia nel quadro europeo e internazionale", ha concluso Tajani.

TAV - Chiamparino scrive a Salvini : 'Facciamo un referendum' : Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte, ha dichiarato di aver inviato una lettera ufficiale al Ministro Salvini con la richiesta "di poter procedere ad un referendum consultivo sulla TAV Torino-Lione". La data individuata sarebbe il 26 maggio, per sfruttare la concomitanza con le elezioni europee, regionali e locali. Cosa chiede il Referendum TAV Riportando testuale dalla lettera pubblicata: "Tale consultazione riguarderebbe ...