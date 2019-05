Bimbi con due padri - la Cassazione : no al riconoscimento : La Corte di Cassazione dice un secco 'no' al riconoscimento in Italia di un bambino con due padri. A stabilirlo è la sentenza numero 12193 , emessa oggi, con la quale le Sezioni unite hanno rigettato ...

Bimbi con due padri - Cassazione : "No a trascrizione in Italia" : La Cassazione dice no alla trascrizione in Italia a Bimbi con due padri . Lo hanno deciso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 12193, pubblicata oggi, la quale ha rigettato la ...

Cassazione - bimbi con due papà : no alla trascrizione in Italia : Le coppie omosessuali che hanno avuto un figlio all'estero nato con la maternità surrogata possono soltanto adottare

Bimbi con due papà? Il no della Cassazione alla trascrizione in Italia : Francesca Bernasconi Gli ermellini: "Si pone in contrasto con il divieto alla maternità surrogata" In Italia è vietata la trascrizione nei registri civili del provvedimento che riconosce il rapporto di filiazione tra un minore concepito con la tecnica della maternità surrogata e una persona che non abbia con lui alcun rapporto biologico. Lo hanno deciso le sezioni unite della Corte di Cassazione che, mediante una sentenza di oggi, ...