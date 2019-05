Caso Siri, Matteo Salvini ci mette una pietra sopra: “Governo non salta per un sottosegretario”

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega,, sembra voler chiudere ildopo la revoca del sottosegretario del Carroccio indagato per corruzione. Il ministro dell'Interno afferma: "Sottosegretario in più o in meno, si va avanti, il Paese va avanti, il governo va avanti”.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...