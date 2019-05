Caso rom | Virginia Raggi contestata a Casal Bruciato

Caso Siri - oggi il sottosegretario leghista sarà estromesso dal governo : Nel Consiglio dei Ministri di oggi il primo ministro Giuseppe Conte proporrà la revoca di Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione il cui Caso ha diviso l'esecutivo. Se si dovesse arrivare ad un voto, il Movimento Cinque Stelle avrebbe la maggioranza, ma una conta significherebbe mettere a verbale una crisi di governo profonda.

Morta di tumore per protesi al seno/ Video Report : a Roma il primo Caso in Italia : Roma, donna Morta di tumore per protesi al seno: è questo il primo caso in Italia. Video, Report approfondisce e interpella il ministero della Salute.

Serie B Lecce - Lucioni : «In Caso di promozione - torno a Benevento in bici» : Lecce - Fabio Lucioni ai microfoni di Dazn ha parlato della corsa verso la Serie A del Lecce : 'Sarebbe bellissimo conquistare la promozione visto che la Serie A l'ho appena assaporata, sarebbe come ...

Maxi appalto Asl Napoli1 - Romeo vince la gara dopo il Caso Cardarelli : dopo un limbo durato quasi 15 anni e ripetute proroghe delle attività di pulizia e disinfezione di corsie e degenze, attribuite per anni sempre alle stesse due o tre ditte, l'Asl Napoli 1 assegna il ...

Compromesso : qual è la successione in Caso di morte dell’acquirente? : Compromesso: qual è la successione in caso di morte dell’acquirente? Non sempre le parti addivengono alla sottoscrizione di un contratto in modo rapido e veloce. Talvolta, per le caratteristiche proprie dell’oggetto del contratto, è necessario un iter più lungo, in cui è rilevante il cosiddetto Compromesso o contratto preliminare. Di seguito vediamo che risposta dà la legge in riferimento al caso in cui si verifichi il decesso ...

Amalia Voican - un evento a Roma per tenere accesi i riflettori sul Caso : ... che mostrano non pochi punti in comune con un altro triste fatto di cronaca nera: la morte di Desirée Mariottini''. ''In attesa che la vicenda riporti a galla la verità e che sia fatta giustizia - ...

Caso Regeni - Fico : “Promesse di Al Sisi non valgono più niente. L’Egitto non può essere considerato Paese sicuro” : “La commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni è un risultato importantissimo, perché dopo oltre tre anni senza verità sulle torture e l’omicidio di un cittadino italiano, il tempo delle parole è finito, ora servono i fatti”. Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, in una intervista al Corriere della Sera. In cui l’esponente M5s, rispetto al fatto che per ora ha ottenuto solo le promesse del ...

Saluti romani sulla Rai - il servizio sui nostalgici di Mussolini diventa un Caso : Le telecamere del Tgr Emilia Romagna sono state a Predappio dove circa 300 persone si sono riunite in corte per ricordare la...

[Il Caso] Per decidere il destino del sottosegretario leghista serve più tempo. La procura di Roma a caccia delle tangenti dell'eolico lungo ... : Media Italia si occupava di produrre contenuti editoriali, il giornale di bordo della AirOne, e eventi nel mondo della moda e dello spettacolo, Miss Muretto,. Un successo andato di pari passo con l'...

Caso Siri - Di Maio e Salvini cercano il compromesso delle dimissioni a tempo : Al telefono con il premier, il vice M5S sottolinea la necessità di non aprire crepe. L’attesa per l’interrogatorio e il peso delle accuse al senatore

Roma - primo Caso di legittima difesa : 16enne ferito lasciato di fronte al pronto soccorso : Un ragazzo di 16 anni è stato lasciato alle porte del pronto soccorso del Gemelli di Roma con una ferita d'arma da fuoco nel basso addome. I medici dell'ospedale, dopo aver medicato il giovane che non ...

Lo strano Caso della famiglia Rom che appoggia la Lega : Mentre i pm di Roma hanno depositato l'intercettazione in cui Paolo Arata, il consulente di Salvini, parla di una mazzetta al sottosegretario leghista Armando Siri, adombrando presunte influenze mafiose sugli affari dell'eolico in Sicilia, ed entro martedì il premier Conte si riserva di decidere sulla permanenza nel governo dello stesso Siri (dalla Cina avvisa: "Se opterò per l'addio, lo scollerò dalla sedia"), da Latina sembrano arrivare ...

Nervi tesi dopo lo scontro su Salva Roma e Caso Siri nel Cdm di ieri. E Conte convoca Siri : Il governo non cadrà - non sono preoccupato- rassicura oggi giuseppe Conte dopo la lunga notte di un consiglio dei ministri dai tratti surreali. dove Salvini dichiarava annunciando prima della ...