Auto – Noleggio e car sharing | un business fiorente frenato dalla politica

Noleggio a lungo termine Auto : da Alfa Romeo a Jeep - anche i privati usufruiscono del massimo dei vantaggi : Le straordinarie formule di Noleggio a lungo termine auto consentono, anche ai privati, di godere di tutti i vantaggi di avere un’auto senza le preoccupazioni della proprietà A maggio esordisce la nuova campagna “Noleggio Chiaro” che attraverso il claim “Acquisto o Noleggio? Tutti e due” sintetizza perfettamente le caratteristiche del prodotto. Con “Noleggio Chiaro“, l’innovativa formula ...

Mercato Auto - leggera crescita anche grazie al noleggio a lungo termine ma non è tutto oro quel che luccica : l’ecobonus non basta : Primo segno positivo del 2019 che non toglie le preoccupazioni per il Mercato auto italiano. L’ecobonus non ha sortito l’effetto desiderato Dopo 3 mesi consecutivi di flessioni, il Mercato delle autovetture torna a registrare un leggero segno positivo, il primo del nuovo anno. Il mese di aprile, infatti, secondo quanto diffuso oggi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha segnato un incremento ...

Noleggio a lungo termine Auto elettriche : acquistarle non conviene - ecco perchè : auto elettrica? Meglio noleggiarla. Sono ancora troppi i punti interrogativi sull’acquisto e la gestione di un’auto a zero emissioni È ancora relativamente presto per capire quali siano stati gli effetti dell’ecobonus sull’acquisto di auto a basse emissioni, elettriche o ibride. Fatta questa premessa, dobbiamo dire che il mercato delle auto elettriche, essendo di recente nascita, si porta dietro dei punti ...

Noleggio Auto : le regole d’oro per evitare le fregature durante il ponte di Pasqua : Prima di noleggiare un’auto per le vacanze è bene seguire alcune semplici ma importanti regole per evitare possibili episodi spiacevoli Il 2019 verrà ricordato come l’anno dei “ponti lunghi”, infatti con le vacanze Pasquali che cadono molto vicino al 25 aprile (poco dopo c’è anche il ponte del 1° maggio) gli esperti stimano che si sposteranno sulle strade e le autostrade italiane più di 14 milioni di automobilisti. Tra questi gli esperti ...

Unicredit sottoscrive minibond con Program di Autonoleggio Fiorentino : Unicredit ha sottoscritto un minibond da 4 milioni di euro di Program di Autonoleggio Fiorentino , azienda fiorentina che opera nel settore del noleggio a lungo e breve termine. Il prestito, che ...

Milano - per Metropolitana Autonoleggio d’oro : paga 70 Panda come fossero suv. “Abbiamo già modificato il contratto” : A Milano una controllata municipale riesce nell’impresa di noleggiare 70 Panda al costo di un suv e forse più. Si tratta di Metropolitana Milanese Spa (MM), società di ingegneria che serve il capoluogo nel trasporto, nella gestione del patrimonio immobiliare e nel servizio idrico con un migliaio di dipendenti. A fare le pulci al suo parco auto è il consigliere comunale di Forza Italia, Fabrizio De Pasquale, che ha presentato un’interrogazione ...

Bollo Auto 2019 e noleggio lungo termine : risparmio 36 mesi - come fare : Bollo auto 2019 e noleggio lungo termine: risparmio 36 mesi, come fare risparmio Bollo auto con leasing Il noleggio auto a lungo termine è un’opzione scelta da tutti quegli automobilisti che non vogliono avere troppi pensieri con un veicolo di proprietà. Tra questi pensieri figura senza dubbio il pagamento del Bollo auto, ma anche quello dell’assicurazione, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutti “servizi” inclusi nel ...

Noleggio a lungo termine - lo hanno già scelto oltre 40 mila Automobilisti italiani : Così come cambiano le forme di mobilità, cambiano anche le modalità di utilizzo dei veicoli. Sempre più italiani, infatti, sembrano preferire il Noleggio a lungo termine di un’auto anziché affrontare una spesa ingente e talvolta anche incerta: i numeri raccolti da ANIASA, l’associazione di Confindustria che rappresenta i servizi di mobilità, parlano di 40 mila automobilisti che ad oggi scelgono la formula del Noleggio a lungo ...

Noleggio a lungo termine Auto : ecco perché conviene rispetto all’acquisto - anche per i privati : A parità di modello e di percorrenza, con il Noleggio a lungo termine si stima una convenienza media del 15% rispetto alla proprietà, senza contare altri vantaggi che permettono al cliente di risparmiare tempo e non avere pensieri Continua a crescere il numero di automobilisti che sceglie di rinunciare all’acquisto dell’auto avvicinandosi alle nuove forme di condivisione, dal car sharing al Noleggio a breve, medio e lungo termine. Oggi ...

Auto - Aniasa : 40mila italiani hanno scelto noleggio lungo termine : Roma, 27 mar., askanews, - Continua a crescere il numero di Automobilisti che sceglie di rinunciare all'acquisto dell'Auto avvicinandosi alle nuove forme di condivisione, dal car sharing al noleggio a ...

Autonoleggio - tariffe trasparenti per i 5 big in Europa : Finiscono le ansie e le sorprese sgradite per il portafoglio, nel riconsegnare le auto prese a noleggio. Le Autorità Europee di tutela ai consumatori hanno sollecitato i cinque maggiori operatori di ...

Noleggio Auto : dopo l'invito della Ue via libera a tariffe trasparenti : ROMA - tariffe più limpide e prezzi senza sorprese. Era questa la richiesta della Commissione europea inviata alle compagnie di Noleggio auto che operano nel Vecchio Continente. E alla fine di un iter ...

Tutti i perchè del noleggio Auto : dalla vacanza al viaggio di lavoro : Qualunque sia il motivo che vi porti in viaggio, una trasferta di lavoro o una vacanza, noleggiare un’auto può essere estremamente utile, talvolta risolutivo. Per tale ragione, confrontare i prezzi del noleggio è d’obbligo: ricordatevi di comparare sempre diverse tariffe, al fine di trovare quella col miglior rapporto qualità – prezzo. Non dimenticare che noleggiare un’automobile significa anche includere o escludere extra opzionali come ...