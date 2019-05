Aggredito in strada con l’acido dalla ex | 30enne gravemente ustionato al viso

corriere

(Di mercoledì 8 maggio 2019) La lite è scoppiata pernella tarda serata di martedì. La donna, 38 anni, gli ha lanciato suldel liquido acido, poi si è costituita. Il giovane è rimastoale al torace. Il giovane, a metà aprile, aveva già denunciato la donna per stalking

emanuelecarioti : RT @Agenzia_Ansa: Aggredito con l'acido dalla ex, è gravemente ustionato Lite in strada a Legnano, nel Milanese. Lei si è costituita http… - Andgasperini : RT @Agenzia_Ansa: Aggredito con l'acido dalla ex, è gravemente ustionato Lite in strada a Legnano, nel Milanese. Lei si è costituita http… - Gesefi_onlus_it : SFREGIO dell'IDENTITA' e #STALKING : Aggredito in strada con l'acido dalla ex: gravemente ustionato -