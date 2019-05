Taranto | accusato di abusi su una bambina di 10 anni | arrestato domestico cingalese di 54

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2019) Era di casa, lavorava lì come. Un uomo di 54di origineè statocon l’accusa di aver abusato in più occasioni delladi 10che viveva nell’abitazione. L’accusa è di violenza sessuale su minore. Le indagini sono partite nell’ottobre dello scorso anno, a seguito di una denuncia della madre della. La donna si sarebbe insospettita dopo alcune confidenze della figlia a proposito del proprio aspetto.L’uomo era insieme alla famiglia da diversie godeva di piena fiducia e libertà di movimento. In diverse occasioni, avrebbe avuto la possibilità di passare del tempo con laanche in assenza dei genitori. Le attenzioni delnei confronti della, manifestate in diversi episodi, le avrebbero provocato problemi fisici e nervosi. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal ...

