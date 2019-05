Spider-Man | Far from home | nulla è più come prima L’universo post Endgame è multiverso

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2019) Il nuovo trailer di-Man: Farpotrebbe dire molto sul futuro degli eroi Marvel al cinema. Innanzitutto perché è il primo segnale di vita del, in cui si danno per scontati gli spoiler (che qui non riporterò, perché ognuno giustamente va al cinema quando ha tempo) dell’ultimo film degli Avengers.Quello che, a giudicare dal primo trailer uscito qualche mese fa, sembrava solo un altro film dell’Uomo Ragno, stavolta in trasferta europea e alle prese con Mysterio (uno dei suoi nemici più classici eppure mai visto finora in un live-action), assume in questo nuovo montaggio i contorni di un tassello appartenente a una fase nuova, che riguarda non solo l’eroe in questione, ma tuttocinematografico e fittizio che lo circonda.Mysterio, interpretato nel film da Jake Gyllenhaal, nel fumetto è un maestro illusionista in cerca di vendetta su ...

