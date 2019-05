Salone del Libro, Tomaso Montanari: “Basta dividersi, editori senza coraggio” (Di martedì 7 maggio 2019) Sulle polemiche relativa al Salone del Libro di Torino, per la presenza della casa editrice vicina a CasaPound, interviene lo storico dell'arte Tomaso Montanari che in un'intervista esclusiva a Fanpage accusa gli editori italiani di aver ceduto alle pressioni della politica ed aver scaricato sugli autori la responsabilità di dire no: "Dibattito surreale, il tema sono i nuovi fascisti".



zerocalcare : Ciao, non sarò al Salone del Libro la settimana prossima, non è stata una decisione semplice e non mi bastano 140 c… - stanzaselvaggia : La cosa più antifascista che si possa fare non è andare al Salone del libro o non andare al Salone del libro. È leggere un libro. - il_pucciarelli : Intanto alcuni illuminati colleghi di partito dell'editore di Salvini minacciano di buttare una bomba contro una fa…