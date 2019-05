Regione Siciliana | 15 milioni per 175 Comuni | tra cui Ragusa e Ispica

La Regione Siciliana contro il Movimento 5 stelle : "Una iattura per l'Italia" : Nella sua visita Toninelli aveva commentato ironicamente le tre ore di distanza in treno tra Palermo e Catania, come una situazione da terzo mondo. 'È convinto che al Governo della Regione ci sia ...

Viale Regione Siciliana diventa a 4 corsie : automobilisti si preparino al caos dei cantieri : Viale Regione Siciliana sta per essere rivoluzionata. Il traffico della principale arteria stradale di Palermo subirà un profondo cambiamento nell’ottica di un prospettato miglioramento della circolazione stradale da parte dell’amministrazione comunale del capoluogo siciliano. Sulla Circonvallazione dal 23 aprile, inizieranno iniziano i cantieri per “Misure di fluidificazione della circolazione e riassetto delle carreggiate centrali ...

Regione Siciliana - 15 - 5 miliardi di investimenti sul Piano energetico : Oltre 400 mila lavoratori coinvolti, un'occupazione media di 35 mila addetti l'anno tra il 2020 e il 2030, 15,5 miliardi di investimenti da realizzare a regime. Numeri straordinari che possono essere ...

Palermo : furto di rame da cabina Amg - al buio un tratto di viale Regione siciliana : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - Rimarranno spenti, da stasera, circa 140 punti luce di viale Regione siciliana, a Palermo, a causa di un furto di rame in una cabina dell’illuminazione pubblica. Ad accorgersene sono stati i tecnici dell'Amg Energia che, durante una verifica, hanno trovato la cabina 'Sv

La Regione Siciliana elimini la discarica di Scicli : La Regione Siciliana elimini impianto di contrada Cuturi a Scicli dal piano dei rifiuti. Stefania Campo lo chiede in una mozione all'Ars.

Fatture false per intascare fondi Ue - indagato il presidente della commissione bilancio della Regione siciliana : Le Fiamme Gialle hanno perquisito le abitazioni degli indagati , compresa la segreteria politica di Savona, per reperire documentazione relativa ad ulteriori finanziamenti ottenuti.

SEBASTIANO TUSA - L'archeologo e assessore ai beni culturali della Regione Siciliana è tra le vittime del volo dell'Ethiopian Airlines : E' una perdita per tutta la Sicilia e per il mondo della cultura'. L'assessore ai beni culturali SEBASTIANO TUSA, archeologo di fama internazionale, era in missione a Nairobi e stava volando insieme ...