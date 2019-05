Regime forfetario | ritenute sui dipendenti obbligatorie e retroattive

leggioggi

(Di martedì 7 maggio 2019) Con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019, una disposizione presente nel decreto crescita (D.L. n. 34 del 30 aprile 2019) prevede l’obbligo per i soggetti che hanno optato per ildi operare leper i compensi deiLa disposizione presente nell’articolo 6 del citato decreto, prevede in concreto un nuovo adempimento per coloro che hanno aderito alforfettario e si avvalgono diSi tratta in particolare dell’obbligo di operare ledi cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973.La novità è prevista anche per i contribuenti che beneficeranno nel nuovodi tassazione sostitutivo (noto come Flat-Tax) applicabile a partire dal prossimo anno, per tali soggetti ricordiamo è prevista una soglia di ricavi/compensi limite che va da euro 65.001 e 100.000.Lo SpecialeEstensione del...

