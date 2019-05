Non siamo più terroni di ma? | selfie-agguato a Salvini che la prende

Finge di fare il selfie con Salvini - poi : “Non siamo più terroni di m***?”. Lui si arrabbia e fa intervenire la digos : Dopo il giovane dem che ha chiesto al ministro dell’Interno che fine avessero fatto i 49 milioni di euro della Lega, sempre a Salerno una ragazza, Valentina Sestito, si è avvicinato a Matteo Salvini chiedendogli un selfie, ma poi gli ha domandato: “Non siamo più terroni di m…?“. Il leader della Lega ha perso la pazienza e ha fatto intervenire la digos, tra le proteste della ragazza. L'articolo Finge di fare il selfie con ...

Casal Bruciato - protesta per la casa assegnata alla famiglia rom : ‘Vadano via’. ‘Non possiamo uscire. Abbiamo paura’ : “Tanto vi tiriamo una bomba“. È con queste parole che alcuni cittadini avrebbero minacciato una famiglia rom che ha ottenuto una casa popolare nella zona di casal Bruciato, un quartiere a Est di Roma. A riferirlo è un 40enne bosniaco, padre di 12 figli, barricato insieme alla famiglia nell’appartamento al secondo piano di una palazzina in via Satta. “Non possiamo uscire e Abbiamo paura“, riferisce. I manifestanti ...

Bimbe picchiate a Caserta : genitori negano accuse/ I nonni "Non siamo mostri" : Caserta, i genitori delle Bimbe picchiate e maltrattate negano le accuse dopo l'arresto: i nonni, 'non siamo mostri'. Le novità

Liverpool - Klopp : 'Il Barca? Non pensiamo alla rimonta della Roma. Salah Non gioca' : Il 3-0 dell'andata era già un fardello pesante. Come se non bastasse si sono aggiunti i forfait di Salah e Firmino . Se la finale di Champions , per il Liverpool , non è una missione impossibile poco ...

Ungheria - sono stato a Sopron e ho capito perché Non possiamo accettare quel filo spinato : Mentre Salvini celebrava il nuovo filo spinato ungherese contro i profughi della rotta dei Balcani, mi sono trovato – ovviamente per coincidenza casuale – a visitare il piccolo parco commemorativo del picnic di Sopron, che celebra invece la caduta della cosiddetta cortina di ferro che separava l’Austria dall’Ungheria fino al 1989. Era un pezzo della divisione fisica e militarizzata tra Europa dell’Ovest ed ...

“Helena Christensen troppo sexy per la sua età”. Non siamo d’accordo (e vi spieghiamo perché) : “Sei troppo sexy per vestirti così alla tua età”. Sono queste le parole con cui Helena Christensen, 50 anni lo scorso dicembre, è stata apostrofata dopo essere comparsa ad un party con un bustier. Un capo considerato troppo sensuale per una donna che ha superato abbondantemente gli anta e che, secondo i critici, non dovrebbe essere così sexy. Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato quando Helena Christensen, supermodella danese, ...

Milan-Bologna - Sinisa Mihajlovic chiede calma : “ancora Non siamo salvi” : Bologna, Sinisa Mihajlovic ha parlato alla vigilia della gara contro il Milan che si giocherà in posticipo lunedì sera “Non abbiamo ancora fatto nulla, ci manca l’ultimo scatto. Domani abbiamo la possibilità di ottenere la salvezza. Il Milan è una squadra molto forte, è vero, non stanno passando un buon momento ma hanno giocatori che ci possono mettere in difficoltà. Noi dovremo fare la nostra partita“. L’allenatore ...

GIADA DOMENICONE - EX FIDANZATA FABRIZIO MORO/ 'Ecco perché Non ci siamo sposati' : GIADA DOMENICONE è la ex FIDANZATA di FABRIZIO MORO, il cantautore romano ospite della nuova puntata di Domenica In di Mara Venier

Salvini : Non siamo alla fine del governo. Dimissioni? Serve un rinvio a giudizio : «Ma che ci sia almeno un rinvio a giudizio... Non si dice una condanna in terzo grado, ma almeno un rinvio a processo». In caso contrario, la «democrazia corre dei rischi». Matteo Salvini sbotta, e ...

Angelo Argento di Cultura Italiae per 24H Europe a Milano : “Siamo europei : con la cultura costruiamo ponti - Non muri” : Al cinema Anteo di Milano, per la giornata di presentazione in contemporanea con altre città Europee del progetto 24H Europe - The next generation, il documentario di ARTE sui giovani Europei di oggi e domani, si è parlato di Unione Europea e identità culturale, ma soprattutto della necessità di diffondere una maggiore consapevolezza di cosa voglia dire essere Europei. Tra gli ospiti della giornata di dibattiti e incontri di sabato 4 maggio è ...

Ancelotti in conferenza : “Domani possiamo raggiungere gli 80 punti per chiudere bene la stagione. Insigne resterà. Cessioni scelte già fatte. Non mi interessa fare il manager. Su Lozano - Trippier - Barella e lo Stadio…” : conferenza stampa di Carlo Ancelotti alla vigilia di Napoli-Cagliari La conferenza stampa di Carlo Ancelotti tecnico del Napoli, dal centro di Castel Volturno: Perché Napoli-Cagliari è importante? “Perché abbiamo l’opportunità di conservare il secondo posto, raggiungere gli 80 punti e chiudere bene la stagione. La squadra dà segnali positivi, continua ad essere brillante, senza segnali di stanchezza, e proveremo a chiudere ...

Elisa Isoardi - straziante dedica all'amica : "Negli anni Non ci siamo mai separate" : "Forse non te l’ho mai detto, ma sei stata fondamentale nel mio percorso di crescita professionale". Elisa Isoardi dedica un post a una amica speciale, una sua collaboratrice: Paola Gula. La conduttrice della Prova del cuoco condivide una foto con l'amica e scrive parole gentili: "Sei una donna curi

Alitalia - Castellucci : 'Non siamo interessati ma seguiamo vicenda' : Teleborsa, - Il Gruppo Atlantia non è interessato ad Alitalia ma sta seguendo da vicino la vicenda . Lo ha affermato l'Amministratore delegato del Gruppo, Giovanni Catellucci , in occasione del ...

Serie A FrosiNone - Baroni : «Abbiamo il desiderio di rimanere vivi - possiamo fare bene» : Frosinone - Mentre lo spettro della retrocessione si fa sempre più vicino, il Frosinone di Marco Baroni si prepara ad affrontare domenica pomeriggio il Sassuolo in trasferta. Ecco le parole del ...