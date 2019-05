lastampa

(Di martedì 7 maggio 2019) Così, dice il Pontefice, 'date viva testimonianza di come la fede non ci allontana dal mondo, ma ci introduce più profondamente in esso. Non a partire da quello che a noi piacerebbe fosse, non come '...

weronikaberlik1 : RT @vatican_it: “No ai religiosi carrieristi, la castità senza tenerezza è zitelloneria” - vatican_it : “No ai religiosi carrieristi, la castità senza tenerezza è zitelloneria” -