Milano Al Palazzo dell’Aeronautica la mostra Da Leonardo allo spazio

Vo.Ci. 2019 - meeting sul volontariato civico : talk e workshop con Umberto Ambrosoli e Carlo Cottarelli - Palazzo Mezzanotte - Milano 12/04/... : Ore 10:00 Tutti gli eventi di Attualità a MilanoEventi, spettacoli, concerti, mostre, sagre a MilanoPalazzo Mezzanotte © PIXABAY Palazzo Mezzanotte Milano - Il volontariato civico vuole fare il punto sulla sua situazione di salute in Italia, e convoca ...

1 Maggio : a Milano aperte mostre Palazzo Reale - Pac e Mudec : Milano, 30 apr. (AdnKronos) - Domani, mercoledì 1 Maggio, tutte le mostre di Palazzo Reale, Pac e Mudec resteranno aperte dalle ore 9.30 alle 19.30. Aperti anche la collezione permanente del Mudec (dalle ore 9.30 alle 19.30) e il museo di storia naturale (dalle 9 alle 17.30). Chiusi gli altri musei

Palazzo Sormani - Milano ricorda il giornalista Giuseppe Fava - vittima della mafia - con una mostra a tre incontri : ... "Cerimonia patriottica", "La consegna delle case popolari", "Il fatto di cronaca" sono scorci efficaci ed autentici sulla Sicilia sofferente ed offesa. Nel percorso espositivo, una zona è dedicata ...

Milano. Panchine di design in piazza XXV Aprile : palazzo Marino accetta la donazione : Quattro Panchine in legno renderanno presto più utili e meno impattanti i new jersey posizionati in piazza XXV Aprile. La

PALAZZO MARINO. "Milano VICINO ALL'EUROPA" - MERCOLEDÌ 3 APRILE GLI STATI GENERALI DEL COMUNE : A partire dalle ore 10 e fino alle 13, si svolgeranno sei diverse 'sfide' sui temi mobilità, periferie, sviluppo urbanistico, grandi eventi, accoglienza, economia. Chiamati sul palco, insieme ai ...

Al Palazzo del Ghiaccio di Milano arriva Moard : tecnica e design su due ruote : L'idea è nata da Emanuela Von Dutch Conti , motivata project manager del mondo delle due ruote, che ha concepito questa esposizione con il supporto produttivo del socio Giulio Costantini , fondatore ...

Nel cuore di Milano - Palazzo Pusterla apre le porte : È nel cuore di Milano, tra via Torino a Piazza Missori. Palazzo Pusterla, gioiello architettonico del XIV secolo e sede di Banca Generali, apre le sue porte ai visitatori per le Giornate Fai di Primavera, appuntamento di cui l'istituto è sponsor e che svela ogni anno oltre mille luoghi di oltre 400 città italiane solitamente chiusi al pubblico. Sono centinaia i cittadini che si sono recati a piazza Sant'Alessandro, dove sorge Palazzo Pusteria ...

Giornate Fai : per una gita a Milano apre lo storico Palazzo Pusterla con Banca Generali : Sabato 23 e domenica 24 marzo, in concomitanza con le Giornate del Fai, con l'apertura straordinaria dello storico Palazzo Pusterla a Milano, sede di Banca Generali. Banca Generali si affianca al FAI -...

L'imprevedibile stupore della Natura a Palazzo Reale a Milano - : 'Il meraviglioso mondo della Natura - Un favola tra arte, mito e scienza', allestita a Palazzo Reale a Milano, è un progetto strano e avvolgente, discontinuo e forse anche, almeno all'inizio, non ...

L’imprevedibile stupore della Natura a Palazzo Reale a Milano : Un'occasione per ritrovare lo stupore e una mostra che riesce a costruire un'emozione in modi inattesi, anche in chi è abituato a diffidare delle esposizioni che si annunciano da sole come "spettacolari". "Il meraviglioso mondo della Natura - Un favola tra arte, mito e scienza", allestita a Palazzo Reale a Milano, è un progetto strano e avvolgente, discontinuo e forse anche, almeno all'inizio, non facilissimo da decifrare. Ma a poco a poco, ...

Milano - l’imprevedibile stupore della Natura in mostra a Palazzo Reale con tantissimi animali : Un’occasione per ritrovare lo stupore e una mostra che riesce a costruire un’emozione in modi inattesi, anche in chi è abituato a diffidare delle esposizioni che si annunciano da sole come “spettacolari”. “Il meraviglioso mondo della Natura – Un favola tra arte, mito e scienza”, allestita a Palazzo Reale a Milano, è un progetto strano e avvolgente, discontinuo e forse anche, almeno all’inizio, non ...

Milano. A Palazzo Reale in mostra il meraviglioso mondo della natura : La natura nella sua complessa varietà a costituire il cuore della mostra “Il meraviglioso mondo della natura. Una favola tra