Microsoft To-Do per iOS si aggiorna | email contrassegnate per tutti

(Di martedì 7 maggio 2019) Durante la giornata di ieri,To-Do si èto per iOS introducendo le mailperCosa c’è di nuovo? Integrazione conPlanner: le attività a te assegnate in Planner (disponibile per account di lavoro e scolastici) appariranno nella lista “Assegnati a me” in To-Do. Da oggi puoi abilitarla in To-Do.: ora puoi contrassegnarenella tua casella di posta personalee queste compariranno nelle “” in To-Do quando sei autenticato con lo stesso account. Puoi abilitare questa nuova funzionalità da ora. Fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuova versione diTo-Do per iPhone e iPad è numerata 1.56 ed è disponibile al download presso l’App Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti!To-Do (Free, App Store) →

