Met Gala 2019 | i look maschili più sorprendenti della serata

(Di martedì 7 maggio 2019) Ogni anno, il Metci reuna notte dida urlo, da quelli elegantissimi alle mise più esagerate e fuori dalle righe. Senza ombra di dubbio, sono stati i secondi a essere i protagonisti indiscussi in occasione dell'edizione di quest'anno, celebrata ieri sera al Metropolitan Museum of Art di New York. Il dress code, come sempre ispirato alla mostra inaugurata dal Costume Institute, prende ispirazione dal titolo dell'esposizione, Camp: Notes on Fashion. Un tema incomprensibile per i più che, tuttavia, non ha avuto bisogno di ulteriori spiegazioni a parole una volta che le star hanno sfilato sul red carpet: kitsch al limite dell'opulenza come Billy Porter in John Hardy, ironici e surrealisti come Ezra Miller o distopici e dal tocco sci-fi, come il totalGucci di Jared Leto con testa mozzata al seguito, gli outfit apparsi al Metsono ...

