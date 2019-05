' Leonardo in vigna' celebra il Genio con un percorso eno-musicale

gonews

(Di martedì 7 maggio 2019) ... dove è in corso la mostra sulle invenzioni e innovazioni dinel settore della tessitura, organizzata da Fondazione Museo del Tessuto in collaborazione con il Museo Nazionale di Scienza e ...

rossorubinoTV : Al via “Leonardo in vigna”, percorso eno-musicale dedicato al Genio da Vinci - news_toscana : Leonardo in vigna a, storie di umana genialità. Al Museo del Tessuto di Prato prima tappa (il 9 maggio) di un - ElestaTravel : #7maggio, #Milano: #visitaguidata per nostri appassionati di #turismo d' #arte e #cultura, dalla #Germania, al quar… -