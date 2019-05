Calciomercato Roma | Con Petrachi dal Torino arriva un difensore?

lanotiziasportiva

(Di martedì 7 maggio 2019): Con l’arrivo del DS granata, potrebbere nella Capitale anche un/ IZZO – Lasi appresta a chiudere la stagione, che con ogni probabilità la vedrà fuori dalla Champions League.Claudio Ranieri con ogni probabilità non sarà il tecnico della prossima stagione, ma è ancora incerto il futuro della panchina giallorossa. Come riportato danews.eu, però, la dirigenza giallorossa avrebbe individuato inil nome per essere il nuovo Direttore Sportivo.Con l’arrivo del dirigente del, però, si potrebbe vedere in giallorosso anche un calciatore proprio della squadra granata. Secondo quanto riportato dal CorrieredelloSport, infatti, il nome nuovo per la difesa dellaè quello di Armando Izzo. Ilcentrale, in forza ai granata dal 2018, potrebbe quindi già lasciarli e tentare ...

TUTTOJUVE_COM : La Roma punta Izzo per la prossima stagione: Manolas verso la cessione? - titty_napoli : RT @cmdotcom: Roma, caos dopo il no di Conte. Totti medita l'addio - UNotizieCalcio : Calciomercato, Conte rompe il silenzio e gela la Roma: 'Ora dico no, ma...' - Ultime Notizie Calcio -… -