Neve | freddo e vento | colpo di coda del maltempo da Nord a Sud C' è un motivo

Il freddo e la Neve di Maggio sono un assist all’ignoranza e Libero fa gol : il titolo che umilia la scienza : Quelli di Libero, per l’ennesima volta, non hanno capito nulla. O meglio: non hanno studiato, questi benedetti giornalisti, non hanno analizzato, non si sono nemmeno, malamente, informati su siti web basici come Wikipedia. Continuano e continueranno ancora per molto a confondere il METEO con il CLIMA, a confondere il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici in corso con le temperature registrare in un dato momento e in un dato ...