Maltempo e neve in Friuli Venezia Giulia | oggi pericolo valanghe “marcato”

Maltempo - in Veneto quasi 70 cm di neve. Disagi per vento in Sicilia - : Il vortice freddo che ha travolto l'Italia nel weekend si sposta progressivamente verso Sud. Le Eolie sono rimaste isolate per le forti raffiche. Migliora in Emilia Romagna ma resta l'allerta per le ...

Maltempo Molise : pioggia in collina e neve in montagna : Ennesima nevicata di primavera in Molise: imbiancate le aree come Capracotta, mentre si registra pioggia in collina. Il Maltempo non allenta la sua morsa nella regione dove si registra un’alternanza di temperature quasi estive e improvvisi crolli termici. Nella notte a Campobasso si sono registrati +3°C. L'articolo Maltempo Molise: pioggia in collina e neve in montagna sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Veneto : in 24 ore caduti 67 cm di neve fresca : L’ondata di freddo e Maltempo che ha interessato anche la montagna veneta ha fatto registrare nelle ultime 24 ore fino a 67 cm di neve fresca. Le precipitazioni nevose sono state più rilevanti sull’Altopiano di Asiago (Vicenza), dove il manto bianco ha toccato i 65 cm, a Misurina (Belluno) si sono rilevati 67 cm, a Cortina 54 cm e ad Arabba 52 cm. La neve ha imbiancato anche le aree delle Prealpi bellunesi: rilevati 53 cm di neve ...

Maltempo Lazio : attivi spazzaneve e spargisale sulla SR411 dir. di Campocatino : Astral Infomobilità rende noto che sono “attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa sulla strada regionale 411 dir. di Campocatino per presenza di neve e ghiaccio tra il km 0 e 18. Prestare attenzione.“ L'articolo Maltempo Lazio: attivi spazzaneve e spargisale sulla SR411 dir. di Campocatino sembra essere il primo su Meteo Web.

L’Uragano Artico flagella l’Italia - Maltempo di portata eccezionale : mai così negli ultimi 70 anni - neve a 150 m : Ondate fredde in Maggio, con caratteristiche invernali, non sono certe inconsuete, ma dobbiamo dire che gran parte di esse, tra quelle documentate almeno 6/7, sono accorse negli anni 50/90. Non vi son tracce di altre ondate di freddo dell’entità di questa in atto negli ultimi 30 anni. Qualche freddata tardiva in maggio vi è stata anche qualche anno fa per gli Appennini, ma si è manifestata in gran parte con calo termico e qualche gelata ...

Maltempo in Sardegna - neve nel Nuorese e navi dirottate per il maestrale a 70 chilometri orari : CAGLIARI. Problemi ai collegamenti marittimi nello scalo di Porto Torres a causa della bufera di maestrale che sta spazzando in queste ore la Sardegna con raffiche sino a 70 chilometri all'ora. La ...

Maltempo - grandine e neve : a rischio raccolta frutta : Il Maltempo e il brusco abbassamento delle temperature rischiano di compromettere la produzione nazionale di frutta in Italia. Lo dice Coldiretti

Maltempo - neve sull’Appennino Bolognese : mezzi in funzione : Il Maltempo che si sta abbattendo sull’Emilia-Romagna ha portato nevicate consistenti sull’Appennino Bolognese. I mezzi della Citta’ Metropolitana – si legge sulla pagina Facebook dell’ente – sono sulle strade gia’ dalle 12 nella zona della montagna ovest e dalle 16 circa nella montagna est dove e’ iniziato a nevicare piu’ tardi”. La Citta’ Metropolitana, invita alla ...

Maltempo - domenica di neve e grandine. Arriva il freddo : allerta anche al Sud : Prima domenica di maggio all’insegna del vortice polare: nevicate fino a bassa quota sulle Alpi. Temporali e vento forte, allerta su mezza Italia. E la settimana si apre all’insegna del Maltempo. Un turista tedesco muore a Marsala mentre faceva kite

Maltempo - neve sull’Appennino modenese : al lavoro spartineve : I mezzi spartineve della Provincia di Modena sono al lavoro dal pomeriggio 5 maggio su tutta la rete delle strade provinciali dell’Appennino e in diverse zone collinari. Sino ad ora, spiega una nota, sono caduti – in media – dai 15 ai 25 centimetri di neve con punte di 35 centimetri a Frassinoro lungo la provinciale 324 al passo delle Radici. Gli operatori stanno intervenendo in diversi tratti per eliminare rami spezzati caduti ...

