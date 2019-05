L' imam del terrore torna in libertà Polemica in Gran Bretagna

Via libera del governo Merkel a un'unità di imam nell'esercito tedesco : Il governo Merkel , su spinta del ministro della Difesa Ursula von der Leyen , ha ult imam ente deciso di istituire nelle forze armate tedesche un' ' unità di imam ' . In aggiunta ai tradizionali ...

'Noi musulmani in Italia ora abbiamo paura - il Governo protegga fedeli e moschee' : parla l'imam di Centocelle : Fare un video in diretta significa voler invitare le persone in tutte le parti del mondo a un'emulazione. Anche il modo in cui questa persona si è presentata in tribunale. Questo problema riguarda ...