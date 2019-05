L' esclusiva Lo stand dell' editore Altaforte presente al salone del libro di Torino

Acquistando una copia di Days Gone potrete vincere una esclusiva moto Scrambler Ducati Desert Sled : Il 26 aprile si avvicina, e con esso l'uscita di Days Gone, il nuovo titolo di SIE Bend Studio in esclusiva per PlayStation 4: pronti a esplorare un mondo post apocalittico, popolato da orde di Furiosi, in compagnia di Deacon St. John e della sua fedele motocicletta?Per l'occasione, Sony Interactive Entertainment Italia annuncia, in collaborazione con Scrambler Ducati, un esclusivo concorso rivolto a tutti i fan di Days Gone: Acquistando una ...