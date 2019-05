Indennità | dietrofront di Zanda | “Ritirerò proposta per salvaguardare Pd E querelo Di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) Ritiro del provvedimento che equiparava gli stipendi dei parlamentari italiani a quelli dell’Europarlamento e querela al vicepremier Luigi Di Maio. La doppia azione di Luigiè annunciata in un’intervista al Corriere della Sera, in cui il tesoriere del Pd ha comunque rivendicato la bontà del suo provvedimento e contestualmente attaccato il capo politico del Movimento 5 Stelle. “Quello di Di Maio è un atteggiamento di rarissima arroganza – ha detto– Non gli basta essere capo partito, vicepremier, guidare due dicasteri: vuole essere anche grande inquisitore e giudice, l’unico autorizzato a violare le regole del suo movimento e a cambiare, come in questo caso, il vero in falso“. Il senatore democratico poi ha sottolineato come “attualmente i senatori guadagnano al netto 11.134 euro, quelli europei, a cui il mio ddl equipara gli ...

