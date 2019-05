Il piccolo Corey Adel non può divertirsi troppo perché potrebbe rimanere vittima di un ictus

Schoolboy, 8, not allowed to pet dogs over fears he may suffer a stroke https://t.co/YTLFqeEbgN — Zazoom Social News (@zazoomblog) May 6, 2019

(Di lunedì 6 maggio 2019) Al, un bimbo britannico è stata diagnosticata la malattia di Moyamoya, una rara condizione per cui qualsiasi momento di eccitazione emotivacondurre a gravissime conseguenze per la sua salute. Per il bimbo anche accarezzare un cane può diventare pericoloso. Il bimbo vive a Houghton-le-Spring, nella contea del Tyne and Wear, in Inghilterra, dove la famiglia lo tengono sempre sotto controllo per evitare qualsiasi momentoeccitante. "È molto difficile come mamma mettere un limite al divertimento del proprio bimbo ma non ho scelta" ha spiegato ai media inglesi la mamma di, la 29enne Jade Snowden, aggiungendo: "Quando andiamo in un posto per lasciargli qualche minuto di libertà pensiamo sempre 'Starà bene? Siamo vicino a un ospedale?... Ama i cani ma non li può accarezzarepuò diventare iperattivo. Lui ama i cani quindi è straziante" ha confessato infatti la donna.ha subito anche un intervento chirurgico su entrambi i lati del cervello al Great Ormond Street Hospital di Londra ma or deve fare attenzione a qualsiasi momento della sua vita per minimizzare il rischio di nuovi ictus.