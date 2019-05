Google Pay e Apple Pay supportati da alcuni servizi governativi nel Regno Unito

Ora potete pagare i biglietti Eurostar con Google Pay senza bisogno di stamparli : Eurostar è il primo servizio di treni a introdurre il pagamento dei biglietti attraverso Google Pay, permettendo di ridurre il consumo di carta. L'articolo Ora potete pagare i biglietti Eurostar con Google Pay senza bisogno di stamparli proviene da TuttoAndroid.

Google Pay riceve il Material Theme e altri miglioramenti del servizio di pagamento : Google Pay riceve un aggiornamento che applica il Material Theme all'interfaccia dell'applicazione allineandosi con il look delle altre app Google recentemente ridisegnate. Ora gli utenti potranno anche dividere un conto tra un massimo di cinque dei propri contatti tramite una richiesta di gruppo avviata da un tocco su un acquisto recente, in modo che possano pagare un conto prima di essere rimborsati da amici o familiari. L'articolo Google Pay ...

Google Pay importa automaticamente biglietti e carte fedeltà da Gmail : Google sta introducendo una nuova funzionalità in Google Pay che consente agli utenti di importare automaticamente i dati pertinenti di Gmail direttamente nell'app, come ad esempio carte fedeltà, biglietti per il cinema, carte di imbarco e altro. L'opzione ha lo scopo di rendere più facile trovare carte fedeltà, coupon e carte d'imbarco inviate alla vostra casella di posta, tuttavia è necessario Google Pay versione 2.86 o successive per poter ...

Google anticipa la Brexit : Google Pay abbandona Londra - pagamenti gestiti da Dublino : L’incertezza delle relazioni fra Regno Unito ed Europa nell’ambito della Brexit ha portato Google a cambiare preventivamente le proprie condizioni di servizio. In una mail diffusa agli utenti europei nei giorni scorsi ha comunicato che, a decorrere da ieri, i servizi di pagamento elettronico di Google Payments sono erogati da Google Ireland Limited (con sede a Dublino) anziché da Google Payment Limited (con sede a Londra). Il motivo ...

Gmail - Google Pay e Google Hotels diventano ancora più versatili con i nuovi aggiornamenti : Giornata ricca di novità per tre servizi di Google, vale a dire Gmail, Google Pay e Google Hotels, che diventano sempre più utili. L'articolo Gmail, Google Pay e Google Hotels diventano ancora più versatili con i nuovi aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

eBay sposa Google Pay : ecco quando sarà tutto pronto per l’utilizzo : eBay sta per inserire Google Pay tra i metodi di pagamento accettati, permettendo così agli utenti di saldare gli importi dovuti attraverso le carte associate alla piattaforma del colosso di Mountain View. Il comunicato stampa è stato divulgato da qualche ora, ed ormai non ci sono più dubbi: Google Pay verrà implementato su eBay per quanto riguarda il sito web (consultabile da PC e dispositivi mobili), e l'applicazione per Android. Ricordate ...

eBay - stretta di mano con Google : arriva Google Pay tra i metodi di pagamento : eBay ha annunciato in un comunicato stampa la disponibilità (prossima) di Google Pay, sia su piattaforma web, da PC e mobile, che sull'app per Android L'articolo eBay, stretta di mano con Google: arriva Google Pay tra i metodi di pagamento proviene da TuttoAndroid.

L’app Google Pay da oggi memorizza anche le carte d’imbarco : Da oggi l’app Google Pay diventa più utile. Oltre a tessere fedeltà, carte di credito e carte regalo, ma da oggi si possono includere nell’app anche le carte d’imbarco degli aerei. Gli utenti iPhone e iPad lo possono già fare con l’app Wallet, per quelli Android la funzione era abilitata solo in alcune nazioni, non in Italia. È una caratteristica utile, perché quando si riceve il biglietto aereo via mail molti giorni prima ...

Le carte d’imbarco su Google Pay : aggiungerle è un gioco da ragazzi : Attenti a non sottovalutare le funzionalità di Google Pay, che potrebbero tornarvi utili in molte più situazioni di quelle che credete. Sapevate, per esempio, che il servizio permette di salvare le proprie carte d'imbarco, in modo da tenerle sempre a portata di mano in formato digitale? La prima apparizione delle feature è stata negli USA, dove Google Pay gioca in casa, salvo poi essere estesa anche al territorio italiano. Visualizzerete le ...

Google Pay aggiunge il supporto alle carte d’imbarco in Italia : Google Pay, il servizio per i pagamenti elettronici del colosso di Mountain View, ha aggiunto anche in Italia il supporto alle carte d'imbarco. L'articolo Google Pay aggiunge il supporto alle carte d’imbarco in Italia proviene da TuttoAndroid.