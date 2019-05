G7 Ambiente di Metz | dialogo intergenerazionale

blogo

(Di lunedì 6 maggio 2019), nel nord-est della Francia, è andato in scena il G7, che ha aperto nuove prospettive strategiche sul fronte della salvaguardia del nostro pianeta. La filosofia scelta è quella giusta, perché tiene conto dei bisogni intergenerazionali.Tutti sappiamo quanto la terra sia malata e come non si possano risolvere certi problemi senza una collaborazione su vasta scala. In tal senso, dal vertice transalpino sono giunti dei segnali incoraggianti, che emergono nelle parole del Ministro dell'italiano Sergio Costa: "Nel comunicato finale di questo G7è stato introdotto un passaggio importante frutto di una nostra iniziativa, che ci rende orgogliosi. C'è scritto, nero su bianco, che bisogna enfatizzare l'importanza di un continuoinclusivo tra le generazioni su ogni questione ambientale"."Il passaggio -continua Costa- è stato inserito ...

