De Laurentiis propone l’abolizione della Champions e dell’Europa League

(Di lunedì 6 maggio 2019) I campionati nazionali sono obsoleti, ha dichiarato Aurelio Denell’intervista rilasciata a Monica Scozzafava sul CorSera, il nostro calcio è noioso. La ricetta? Abolire lae l’EuropaUn’idea avveniristica, quella del patron del Napoli, che si spinge oltre, fantasticando sul torneo che vorrebbe.“Un unico torneo, articolato in 80 squadre, cui accedano le prime setteclassifica dei campionati italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo e le prime quattro dei campionati portoghese, olandese, belga, svedese e tutti gli altri”.Quattro gironi da venti, 19 partite/giornate di gara per ciascun girone. Il team che gioca in casa estratto a sorte.Deha anche pensato al nome del suo torneo ideale, e ai dettagli organizzativi:“Chiamerei il torneo European Cup, le partite si giocherebbero il martedì, ...

