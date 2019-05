Serie A | dove vedere Genoa-Roma in Tv e in streaming

Serie A - dove vedere Lazio-Atalanta in Tv e in streaming : Mancano solo quattro giornate alla fine del campionato, ma la lotta per un posto Champions si è fatta davvero accesissima e diventa così fondamentale sfruttare al massimo le poche occasioni rimaste. Non può quindi che essere considerato un vero scontro diretto il match tra Lazio e Atalanta, che saranno una contro l’altra oggi all’Olimpico. I […] L'articolo Serie A, dove vedere Lazio-Atalanta in Tv e in streaming è stato ...

Serie A - dove vedere Udinese-Inter in Tv e in streaming : Archiviato il pareggio nel derby tra Juventus e Torino, la 35esima giornata di Serie A prosegue oggi con gli anticipi tra cui spicca la gara in programma stasera alla Dacia Arena dove l’Udinese ospiterà l’Inter. Si tratta di uno snodo fondamentale per entrambe le formazioni: in caso di vittoria, infatti, i nerazzurri avrebbero l’occasione di […] L'articolo Serie A, dove vedere Udinese-Inter in Tv e in streaming è stato ...

Serie B Cittadella-Verona - probabili formazioni e diretta dalle 18 : dove vederla in tv : ROMA - Il menù della gara delle 18 presenta una sfida playoff, oltre che un derby: il Cittadella di Venturato aspetta tra le mura amiche un Verona reduce dal ko casalingo con il Livorno costato la ...

Serie D Avellino - Bucaro : «Consapevoli di dover battere il Latina» : Avellino - Giovanni Bucaro, tecnico dell'Avellino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della fondamentale gara con il Latina che può regalare la promozione diretta in Serie C: "Ci aspetta una ...

Le partite della 35ª giornata di Serie A e dove vederle : Iniziano stasera con Juventus-Torino, anticipata a oggi per la concomitanza con l'anniversario della tragedia di Superga

Le partite della quartultima giornata di Serie A e dove vederle : Iniziano stasera con Juventus-Torino, anticipata a oggi per la concomitanza con l'anniversario della tragedia di Superga

Le partite della terzultima giornata di Serie A e dove vederle : Iniziano stasera con Juventus-Torino, anticipata a oggi per la concomitanza con l'anniversario della tragedia di Superga

Le partite della terzultima giornata di Serie B e dove guardarle : La 36ª giornata di campionato si gioca interamente oggi e potrebbe sancire le promozioni in Serie A di Lecce e Brescia, mentre il Padova potrebbe retrocedere in C

Serie A : le partite della 34ª giornata e dove vederle : Ieri Inter-Juventus è finita con un pareggio mentre la Roma ha battuto il Cagliari e si è portata al quarto posto superando il Milan, che stasera gioca contro il Torino

Serie A Tim – Questa sera il derby d’Italia : ecco dove e quando vedere in diretta Inter-Juventus : Questa sera il derby d’Italia: Inter-Juventus in esclusiva su DAZN, ecco come vederla La Serie A su DAZN si apre oggi alle 20:30 con il big-match, al Meazza, tra Inter e Juventus (PER POTERLO vedere BASTERA’ ATTIVARE LA PROVA GRAUITA DI UN MESE). Il derby d’Italia vedrà di fronte la squadra di Spalletti, che cercherà di tenere a distanza le rivali per la corsa Champions e quella di Allegri, reduce dalla vittoria dell’ottavo ...

Serie A - le partite della 34ª giornata e dove vederle : La quintultima giornata di campionato inizia oggi con tre anticipi: Bologna-Empoli, Roma-Cagliari e il derby d'Italia tra Inter e Juventus

Serie A - dove vedere Juventus-Fiorentina in Tv e in streaming : Il momento dei verdetti è arrivato: la Juventus, reduce dall’amarezza per l’eliminazione in Champions League a opera dell’Ajax, ha la possibilità di conquistare l’ottavo scudetto consecutivo e stabilire l’ennesimo record nella storia del calcio italiano. Ai bianconeri, infatti, manca solo un punto per raggiungere l’obiettivo: di fronte c’è però una Fiorentina che non è disposta […] L'articolo Serie ...

Serie A - dove vedere Lazio-Chievo in Tv e in streaming : La Lazio arriva con il morale al massimo alla sfida di campionato di oggi dopo essere riuscita a vincere brillantemente il recupero contro l’Udinese, risultato che la porta a soli tre punti dal Milan che attualmente occupa il quarto posto. I rossoneri sono impegnati in due trasferte consecutive contro Parma e Torino e questo potrebbe […] L'articolo Serie A, dove vedere Lazio-Chievo in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e ...

Calendario Serie A 2018-2019 - dove vedere le partite della 33giornata : Il programma della 33^ giornata di Serie A, che si gioca a cavallo della Pasqua. Domenica nessuna gara prevista. Si comincia sabato alle 12:30 con Parma-Milan; nello stesso giorno in campo anche la Juventus per conquistare il punto scudetto e il big match tra Inter e Roma