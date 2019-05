Rigore non c’è | lui lo sbaglia volutamente | è successo ad un torneo giovanile

calcioweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2019) Bel gesto di sportività dal calcioun calcio diassegnato alla sua squadra nel match contro il Ca' De Rissi. E' questo il comportamento tenuto da Andreas, maglia numero 16 dello Sport Family, nel campionato Csi leva 2004 a 7 durante la partita giocata stamattina sul campo del Sorriso Francescano in via Trento a Genova. Secondo il mister dello Sport Family ilnon c'era e così ha dato un' indicazione precisa al suo giocatore. Andreas ha calciato la sfera volontariamente fuori. L' arbitro ha fatto ribattere perché non aveva fischiato e lui l'ha tirata vicino alla bandierina.

