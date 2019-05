Mosca | aereo in fiamme dopo atterraggio | 41 morti

blogo

(Di domenica 5 maggio 2019)AGGIORNAMENTO 6 MAGGIO 2019 - È salito a 41il bilancio dell'incendio scoppiato ieri a bordo di undella Aeroflot decollato poco prima dall'aeroporto di. Le autorità locali hanno fatto sapere che tra le vittime ci sono anche due bambini e un assistente di volo.Il volo SU1492 stava trasportando 73 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio diretti a Murmansk, nella zona nord-occidentale della Russia. Yelena Markovskaya, ufficiale della commissione investigativa affidata alla vicenda, ha annunciato stanotte in conferenza stampa che "ci sono 37 sopravvissuti - 33 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio".Nessuno si è ancora sbilanciato sulle cause della tragedia. Aeroflot in questa fase ha soltanto precisato che l'è stato costretto ad undi emergenza "per motivi tecnici" e chel'i motori del mezzo hanno preso fuoco sulla pista.I membri ...

