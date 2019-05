Inzaghi | «Atalanta più lucida Europa? Ci arriveremo»

Lazio - Inzaghi : "Addio Champions - l'Atalanta ha meritato" : Simone Inzaghi rende merito all' Atalanta , "Hanno meritato",, dice addio alla Champions , "Ormai è andata",, ma continua a coltivare sogni di Europa League . "Siamo a due punti da Torino e Milan ...

L'Atalanta vola e 'vede' la Champions : la Lazio di Simone Inzaghi ko 1-3 : L'Atalanta espugna il campo della Lazio e adesso vede veramente vicina la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Successo in rimonta per i nerazzurri che si dimostrano in una condizione di forma davvero impressionante. Dopo il vantaggio dei padroni di casa di Parolo in avvio,

Lazio - Inzaghi abbassa i toni : “sulle parole di Ranieri si è espressa la società - io penso all’Atalanta” : L’allenatore della Lazio ha parlato in conferenza stampa, spegnendo le polemiche circa le parole di Ranieri “Per noi è importante parlare di calcio, per quanto è stato detto ieri si è già espressa la mia società“. Simone Inzaghi non replica alle polemiche innescate dalle parole di Claudio Ranieri sulla sconfitta dei biancocelesti nel 2010 contro l’Inter, che permise ai nerazzurri di rimanere in vetta alla Serie A ...

Lazio - Inzaghi in conferenza : “Pronti per l’Atalanta. Parole Ranieri…” : Dopo la vittoria di Genova, la Lazio è tornata in corsa per un posto nell’Europa che conta. Ma i biancocelesti attendono domani un’Atalanta in piena forma e sulle ali dell’entusiasmo. Alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa il tecnico degli aquilotti Simone Inzaghi. Ecco le sue Parole. “Parole Ranieri? Per noi è importante parlare di calcio, per quanto riguarda quello che è accaduto nelle altre ...

Lazio-Atalanta - Inzaghi : 'Gara decisiva per l'Europa. Dubbio in attacco - Luis Alberto ok' : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 21 minuti fa Finisce qui la conferenza di Inzaghi - di ninocr 21 minuti fa Come sta Strakosha? "Ha avuto qualche problema, non ci siamo ancora visti ma non dovrebbe ...

Inzaghi balla sulle punte - contro l'Atalanta uno tra Caicedo e Correa andrà in panchina : Un po' avanti, un po' indietro. Il balletto delle punte continua senza sosta. Inzaghi quasi sfoglia la margherita. Decidere chi schierare, non è facile. Mai come questa volta il tecnico è indeciso su ...

Atalanta in lutto : addio a Mino Favini - lanciò da Tacchinardi a Filippo Inzaghi : Lo chiamavano il "mago di Meda" Mino Favini - morto oggi a 83 anni - una vita in nerazzurro. Prima da giocatore, dal 1960 al 1962, poi il ritorno all'Atalanta di Percassi in veste di dirigente all'...