Il Trono di spade 8x04 | spoiler in rete | muoiono Rhaegal e Missandei

Blastingnews

(Di domenica 5 maggio 2019) Questa notte alle 3 andrà in onda la quarta puntata dell'ottava ed ultima stagione deldi, la serie tv fantasy ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" di George Martin. L'attesa per il quarto episodio è tantissima e ancora una volta sono stati bucati i sistemi della HBO. Infatti, instanno girando alcuni leak sulladi Game of Thrones e sono davvero clamorosi. Dunque, dopo alcune fastidiose anticipazioni che abbiamo avuto prima della messa in onda della seconda puntata dell'ottava stagione, questa volta ci hanno regalato alcune scene clamorose delladi GOT. Fortunatamente, non è stato hackerato l'intero episodio, però, secondo quanto trapela dalle ultime anticipazioni, dobbiamo aspettarci una puntata ancor più clamorosa di quella di settimana scorsa, in cui Arya Stark ha clamorosamente ucciso il Re della Notte.In primis, partiamo da una ...

giannigipi : Il mio pensiero alla fine dell'ultima, incredibile, puntata del Trono di Spade è stato: 'E ora chi pulisce?'. - zerocalcare : PARIGI/BORDEAUX/BRUXELLES L'esistenza beffarda mi porta in tour a parigi, bordeaux, ancora parigi e poi due giorni… - moanadwells : Ok, ritardiamo questa cosa di almeno 15 giorni che voglio vedere come va a finire il trono di spade… -