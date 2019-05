Gaza | 6 morti per i raid israeliani

Raid su Gaza - sei palestinesi morti : 4.25 E' di sei palestinesi morti il bilancio dei Raid israeliani sulla Striscia di Gaza , mentre sono oltre 250 i razzi sparati su Israele negli scontri più gravi da un mese a questa parte. Tra le vittime in campo palestinese, la bimba di 14 mesi di cui si era già saputo ieri e sua madre incinta di 37 anni deceduta poco dopo il Raid in ospedale. Tra i feriti, una quarantina secondo il ministero della Salute palestinese, ci sarebbe almeno un ...

Gaza : 3 morti negli scontri al confine durante la 'Marcia del Ritorno' : ... per ricordare l'espropriazione da parte del governo israeliano di terre di proprietà araba nel 76 e indetta dall'organizzazione politica palestinese Hamas nell'anniversario di un anno delle marce ...

Gaza - almeno due palestinesi morti e oltre 100 feriti. Migliaia in piazza per la “Grande Marcia del Ritorno” : almeno due palestinesi sono morti e più di 100 sono rimasti feriti da ieri sera in scontri con le forze israeliane al confine tra la Striscia di Gaza e Israele. Secondo fonti locali citate dall'agenzia palestinese Wafa, il 17enne Adham Nedal Amara è stato ucciso oggi dal fuoco israeliano. Stamani il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, ha dato notizia della morte di un ventenne palestinese, Mohammad Jihad Saad, ferito ieri dal ...