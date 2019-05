Control | per Remedy il futuro dei titoli single player sarà brillante

eurogamer

(Di domenica 5 maggio 2019) Con il modello dei giochi come servizi che ha conquistato un ruolo di primo piano nel mercato videoludico, sempre più compagnie stanno cercando di adattarsi realizzandocon ecosistemi persistenti e in grado di generare incassi nel lungo periodo.In questo scenario ovviamente in molti credono che la rilevanza deisia in pieno declino. Eppure, Tero Virtala, il CEO di, lo studio autore dell'atteso, la pensa in maniera completamente differente. Anzi, a suo avviso ilper questa tipologia di produzioni è più roseo che mai.Questo ottimismo, come riporta Gamingbolt, è dovuto all'arrivo di servizi come Google Stadia e la sempre maggiore importanza del cloud gaming nel mercato videoludico, che porterà nuove opportunità di partnership per i publisher e una maggiore attenzione nel proporre contenuti unici ed esclusivi.Leggi altro...

