The Voice 2019 giudici | duro attacco | “Devono mostrare talento | vedremo quando”

Frankie Hi-Nrg Mc/ "Giuria The Voice? Gruppo bislacco ma..." - Tv talk - : Frankie Hi-Nrg Mc a Tv talk oggi. Oltre che al rap, ha anche deciso di dedicarsi alla scrittura. E sulla giuria di The Voice: "Gruppo bislacco ma...".

Sophia Murgia : chi è a The Voice - team e carriera della cantante : Sophia Murgia: chi è a The Voice, team e carriera della cantante Sophia Murgia è una cantante sarda di 18 anni ed è una delle concorrenti del programma musicale di Rai 2, The Voice of Italy, condotto da Simona Ventura. Entra nel team del coach-rapper Guè Pequeno. Sophia Murgia: chi è e carriera Sophia Murgia nasce a Budoni, un comune in provincia di Sassari. Nonostante la giovane cantante abbia appena 18 anni, mostra già un grande ...

Ascolti TV | Social Auditel 30 aprile 2019 : È la serata di The Voice - la Ventura si prende il Trend Topic : Social Auditel 30 aprile 2019: The Voice in cima al Trend Topic Dopo l’esordio super, The Voice non ha rivali nell’ultima serata televisiva di aprile. Il talent di Rai 2 condotto da Simona Ventura ha registrato +14.900 Tweet con l’hashtag ufficiale #TVOI che in aggiunta alle tendenze (The ...

Concorrenti seconda puntata The Voice 2019 : chi sono stati scelti e team : Concorrenti seconda puntata The Voice 2019: chi sono stati scelti e team Martedì 30 aprile, è andato in onda il secondo appuntamento con le Blind Audition di The Voice 2019, il talent show di Rai 2 condotto da Simona Ventura. Durante la puntata, 12 Concorrenti hanno fatto girare almeno un coach dopo la propria esibizione. Andiamo quindi a scoprire chi sono e come sono composte le squadre dopo le prime due “audizioni al ...

Simona Ventura - la battuta su Matteo Salvini a The Voice : 'Questa è la sua canzone' : Durante la seconda puntata di The Voice hanno fatto scalpore alcuni riferimenti di Simona Ventura a Matteo Salvini . Durante un'esibizione, infatti, la conduttrice ha rivolto una chiara frecciatina al ...

Ascolti TV | Martedì 30 aprile 2019. The Voice vince con l’11.4%. L’Aquila cala al 9.4% - battuta anche da Le Iene (10.6%) e dal film di Canale 5 (9.7%) : Giorgio Marchesi e Donatella Finocchiaro Su Rai1 L’Aquila – Grandi Speranze ha conquistato 2.152.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Canale 5 Il 7 e l’8 ha raccolto davanti al video 2.221.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 The Voice ha interessato 2.430.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Italia 1 Le Iene ha catturato l’attenzione di 1.835.000 spettatori (10.6%). Su Rai3 #CartaBianca ha ...

The Voice 2019 : i 7 momenti da ricordare (e non) della seconda puntata. Simona Ventura : «Immigrant Song è la canzone di Salvini» : Simona Ventura - The Voice 2019 Le Blind Auditions di The Voice 2019 mettono in archivio nuovi talenti e voci interessanti (migliori, se vogliamo, rispetto al kick off), in uno show che i quattro coach, sempre più in sintonia nella loro diversità, tra gag ed esibizioni, continuano a dominare. A ‘bordo campo’, Simona Ventura si presta a valore aggiunto, per ora senza ’sporcarsi’ troppo. Ecco i momenti più significativi ...

The Voice 2019 : i concorrenti scelti nella seconda puntata di Blind Auditions – Foto : Filippo Cantele - The Voice 2019 A The Voice 2019 continua la composizione dei quattro team con le scelte di Morgan, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio (ma anche dei concorrenti, gran parte contesi dai coach) nella seconda puntata di Blind Auditions. The Voice 2019: i concorrenti scelti nella seconda puntata Sono 12 i concorrenti che hanno fatto girare almeno un coach nella seconda puntata di Blind Auditions. Ecco chi sono ...

The Voice of Italy: tutti i vincitori del talent di Rai 2 e cosa fanno oggi Il 23 aprile 2019 è tornato su Raidue il talent show The Voice of Italy. Un cast del tutto rinnovato che vede al timone una Simona Ventura in grande spolvero, dopo il ritorno in casa Rai, e quattro coach

The Voice of Italy : ecco i nuovi talenti della seconda blind audition : seconda blind audition per 'The voice of Italy', il programma di Rai2 condotto da Simona Ventura. I quattro coach - Gigi D'Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno - hanno sfoderato le loro ...

Ascolti Tv 30 aprile 2019 - vince The Voice. Clamoroso flop di Rai1. Bene Le Iene e le soap di Rete4 : Ascolti Tv di martedì 30 aprile 2019. La prima serata è stata vinta da Rai2 con The Voice . Il talent musicale condotto da Simona Ventura è stato seguito da una media di 2.430.000 spettatori pari all'...

"Immigrant song : la canzone di Salvini questa!". La Ventura punzecchia il vicepremier sul palco di The Voice : "Immigrant song", canzone dei Led Zeppelin dal titolo evocativo, porta Matteo Salvini sul palco della trasmissione "The Voice of Italy". Durante la seconda puntata del talent show, infatti, il 39enne concorrente Giuseppe Ippoliti si è proposto ai coach col brano che ha suscitato l'ironia della conduttrice Simona Ventura."Immigrant song: la canzone di Salvini questa!", ha detto la presentatrice da dietro le quinte, mentre il concorrente si ...

Ascolti The Voice di ieri : Simona Ventura vince contro tutti : The Voice of Italy 2019, Ascolti 30 aprile: Simona Ventura si aggiudica la vittoria Complici i flop di Rai1 e Canale5, è Simona Ventura a vincere la prima serata di ieri, martedì 30 aprile, con il suo The Voice of Italy che totalizza 2.430.000 telespettatori e l’11.4% di share. Bastano dunque questi Ascolti e un 11% per aggiudicarsi la serata. Gli Ascolti del talent musicale di Rai2 sono stabili rispetto a settimana scorsa, quando aveva ...

Ascolti tv 30 aprile - The Voice trionfa : Simona Ventura regina della serata : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, martedì 30 aprile 2019, caratterizzata in prime time dalla messa in onda della seconda puntata di The Voice of Italy, il talent show condotto da Simona Ventura, tornata ufficialmente in Rai dopo la parentesi Mediaset. Su Rai 1 prosegue l'appuntamento con la fiction dedicata a L'Aquila post-terremoto, mentre su Italia 1 è andata in onda una nuova puntata della ...