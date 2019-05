Salvini 'Voglio il grembiule a scuola - un Paese migliore si costruisce con ordine e disciplina' : SAN GIULIANO TERME, PISA, - 'Abbiamo appena reintrodotto l'educazione civica a scuola e vorrei che tornasse anche il grembiule per evitare che vi sia il bambino con la felpa da 700 euro e quello che ...

Caso Siri - Matteo Salvini infuriato con Conte e Di Maio : “Vogliono una crisi di governo” : Matteo Salvini non la prende bene e sbotta contro Conte e i 5 Stelle di Di Maio Dietro la calma apparente seguita all’annuncio del presidente del Consiglio che ha messo alla porta il sottosegretario della Lega, c’è una tensione altissima che mette a rischio la tenuta del governo. Salvini non l’ha presa bene. Un colpo … Continue reading Caso Siri, Matteo Salvini infuriato con Conte e Di Maio: “Vogliono una crisi di ...

Luigi Di Maio e i 5 Stelle - il retroscena : vogliono la crisi. 'Magari Salvini lo facesse - così...'. La follia : Sono gli stessi grillini ad ammettere, lontano da microfoni, come la partita sulle dimissioni di Armando Siri e la scelta del premier Giuseppe Conte di cacciarlo di fatto sia stata tutta politica e con un unico obiettivo: portare Matteo Salvini a chiedere la crisi di governo. Altro che 'ideali' e 'giustizia', insomma. In ballo c'è la campagna elettorale per le elezioni europee. Nel ...

Luigi Di Maio e i 5 Stelle - il retroscena : vogliono la crisi. "Magari Salvini lo facesse - così...". La follia : Sono gli stessi grillini ad ammettere, lontano da microfoni, come la partita sulle dimissioni di Armando Siri e la scelta del premier Giuseppe Conte di cacciarlo di fatto sia stata tutta politica e con un unico obiettivo: portare Matteo Salvini a chiedere la crisi di governo. Altro che "ideali" e "g

«I leghisti vogliono le dimissioni di Salvini» : il lapsus di Di Maio - Video : «Credo che anche Salvini farà la scelta giusta, anche perché ci sono ormai parlamentari della Lega che mi dicono che Salvini dovrebbe dimettersi». lapsus o desiderio inconfessabile? Ai microfoni di ...

"I leghisti vogliono le dimissioni di Salvini. Farà la scelta giusta". Il lapsus di Luigi Di Maio : "Credo che anche Salvini farà la scelta giusta, anche perché ci sono ormai anche parlamentari della Lega che mi dicono che Salvini dovrebbero dimettersi". E' il lapsus fatto dal vicepremier Luigi Di Maio, ospite di Rtl, parlando del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato, di cui il M5s chiede le dimissioni.Di Maio ha confuso il nome di Siri con quello del leader della Lega, Matteo Salvini. Dopo il lapsus, Di Maio ha ...

Milan - Salvini attacca Leonardo e ironizza : “Voglio che mio figlio veda vincere qualcosa prima di andare in pensione” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, stamani a Motta Sant’Anastasia per un comizio elettorale, ha lanciato una stoccata a Leonardo in risposta a chi gli chiedeva un commento sull’eliminazione del Milan dalla Coppa Italia. “Leggevo l’intervista a Leonardo che chiedeva la sospensione della partita dell’altra sera per qualche coro di qualche imbecille. I cori di qualche imbecille non vengono sospesi ...

Amministrative : Salvini a contestatori - 'vi voglio proteggere com i panda' : Bagheria (Palermo), 25 apr. (AdnKronos) - "Vi voglio proteggere come si fa con i panda...".Così Matteo Salvini ai contestatori a Caltanissetta che hanno cantato 'Bella ciao', e 'vergogna'. "Uno che crede nel comunismo nel 2019 va abbracciato come un panda. Saluto i comunisti che stanno contestando e

Salvini blinda Siri : Conte non ha chiesto le dimissioni. Il premier : lo voglio sentire : Il leader della Lega smentisce la linea del M5S, convinto che il premier chiedesse un passo indietro al sottosegretario indagato. Attesa una telefonata da Palazzo Chigi

Siri - decide Conte : "Prima voglio ascoltarlo" |Salvini : Lega e mafia? Sciacquatevi la bocca |Di Maio : "Caso da risolvere - o mi preoccupo" : "Sul caso Siri sarà il premier Giuseppe Conte a decidere. Il presidente a giorni vedrà il sottosegretario Siri e prenderà una decisione". Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi. Interpellato sul caso, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha invece tagliato corto: "Si sciacqui la bocca chi parla di mafia e Lega"

Salvini e la foto con il mitra postata da Luca Morisi : ‘Vogliono fermarci - noi armati’ : Lo spin doctor del ministro dell’Interno posta su Facebook un’immagine del ministro dell’Interno e scrive: «Si avvicinano le Europee, se ne inventeranno di ogni per fermare il Capitano: ma noi siamo armati»

Lo "spin doctor" posta la foto di Salvini col mitra : "Vogliono fermarci - siamo armati" : Matteo Salvini con in braccio un mitra, pronto a rispondere agli attacchi che piovono sulla Lega. L'idea è dello spin doctor del vice premier leghista, quel Luca Morisi che spesso viene incensato per la capacità di promuovere il Capitano sui social network. Stavolta però a molti la scelta dell'immagine da postare viene giudicata inadeguata. Salvini imbraccia il mitra: ""Vi siete accorti che fanno di tutto per gettare fango ...

Matteo Salvini - bomba di Dagospia : l'assedio dei big della Lega - vogliono far cadere il governo : Poche righe, ma molto pesanti. Su Dagospia si parla della Lega e di Matteo Salvini, di un Carroccio dove le acque sono "molto agitate". Scrive Dago: "Gira voce che ieri il Truce ha dovuto fronteggiare personalmente una fortissima pressione dei capataz del partito che volevano buttare a mare questo g

Chiarisca sull'assunzione del figlio di Arata! Gli M5s vogliono una risposta da Salvini : Si scopre che Federico Arata, figlio dell'imprenditore Paolo Arata, indagato per corruzione nell'inchiesta che ha coinvolto il sottosegretario leghista, è stato assunto dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti a palazzo Chigi. Dalla pubblicazione della notizia sul Corriere della Sera alla nota degli M5s passano pochissimi minuti. La reazione grillina è immediata: "Siamo di fronte a un vero e proprio caso. La domanda che, per una questione di ...