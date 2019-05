Salvini e il grembiule a scuola | “c’è chi griderà allo scandalo ma per un Paese migliore

Grembiule a scuola per i bambini - propone il ministro Salvini : "Diranno che lo faceva anche il duce" : L'annuncio. La proposta arriva nel corso di un comizio a San Giuliano, in provincia di Pisa. A formularla il ministro dell'interno, che prende spunto dagli ultimi fatti di cronaca che hanno visto come protagonisti allievi e insegnanti. "Abbiamo riportato l'educazione civica a scuola", dice Matteo Salvini. "Chiederò che venga rimesso anche il grembiulino ai bambini per ...

